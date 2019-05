Soud osvobodil mladíky viněné z napadení muže tmavé pleti

Praha - Obvodní soud pro Prahu 10 dnes osvobodil trojici fanoušků fotbalové Sigmy Olomouc, kteří čelí obžalobě z napadení muže tmavé pleti v tramvaji z předloňského listopadu. Rozsudek není pravomocný, státní zástupkyně se proti němu na místě odvolala. Štěpán Černín, Tomáš Satora a Josef Richard Uhlík vinu odmítají, za ublížení na zdraví, hanobení rasy a výtržnictví jim hrozí až osmileté vězení.

Podle soudkyně Ivany Hynkové nebylo jednoznačně prokázáno, že by skutek spáchali obžalovaní. "Nikdo ze svědků nepotvrdil, že by to byli právě tito tři obžalovaní, kteří na něj křičeli hanlivé rasistické urážky," řekla s tím, že soud vycházel ze zásady v pochybnostech rozhodnout ve prospěch obviněného.

Obhajobu mladíků se vyvrátit nepodařilo, podezření, že jsou pachatelé, ale podle Hynkové existuje. Podobnému chování se musí předcházet a v případě, že je vina konkrétnímu pachateli prokázána, je třeba ho trestat, dodala soudkyně.

Programátor původem z Afriky, který žije v Praze deset let, utrpěl zranění předloni 4. listopadu. Tehdy cestoval tramvají, do níž přistoupila velká skupina olomouckých fans mířících na zápas s pražskými Bohemians. Podle obžaloby čelil nejprve rasistickým urážkám, kterých si nevšímal.

Když na něj údajně někdo z davu vymačkal citron, snažil se chránit a část fanoušků ho napadla pěstmi a kopy. Muž skončil na chirurgii se zhmožděnou hlavou a nosem, z incidentu si odnesl také posttraumatickou stresovou poruchu. Po mužích chce 300.000 korun za nemajetkovou újmu. Původně žádal dalších 304.000 jako náhradu ušlé mzdy, tento požadavek však nakonec stáhl - bál se toho, že by v souvislosti s údaji o platu obžalovaní zjistili jeho totožnost.

Žalobkyně dnes pro obžalované navrhovala tresty od dvou do 2,5 let vězení. "Jsem přesvědčena, že v provedeném hlavní líčení byla vina všech obžalovaných prokázána," řekla ve své závěrečné řeči. Připomněla, že poškozený všechny tři obžalované identifikoval, do detailů také popsal, jak se který z nich na útoku podílel.

Navrhla také, aby soud uznal obžalované na základě výpovědí svědků vinnými také z projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Upozornila, že trojice v minulosti čelila různým přestupkovým řízením, nyní je policie údajně stíhá za to, že hajlovali ve vlaku plném cestujících.

Obhájci obžalovaných poukázali na to, že žádný ze svědků nepotvrdil, že útok na muže má na svědomí právě trojice mladíků. Zpochybňovali i rekognici, při které napadený mladíky poznal. Za útočníky totiž označil také některé figuranty. "Žádné jiné důkazy, které by mohly mého klienta usvědčovat (...), zde provedeny nebyly," řekl dále jeden z právníků. Obhájci také uvedli, že svědci mluvili o útočnících jako o starších. Dvěma z mladíků je přitom 19 let, třetímu 22 let.

Soud u minulých jednání vyslechl řadu dalších olomouckých účastníků výjezdu, kteří vesměs tvrdili, že v tramvaji si žádného muže tmavé pleti nevšimli a že žádné rasistické pokřiky neslyšeli, natož aby je sami skandovali. To, že někteří fanoušci muže uráželi, potvrdil pouze jeden z nich.

Ačkoliv tramvaj byla v době útoku zcela zaplněná, z běžných cestujících přišli svědčit jen dva. První svědek rovnou řekl, že si prakticky nic nepamatuje a že nemá paměť na obličeje. Druhá svědkyně se policii přihlásila sama. Z vozu vystoupila zastávku před útokem, avšak popsala atmosféru, která incidentu předcházela. Fanoušci prý byli opilí a když si muže všimli, začali křičet "černí do plynu" a něco o citronech. Muž se prý snažil dívat jinam, aby je neprovokoval.

Policie mladíky jakožto členy skupiny Ultras pokládá za rizikové osoby. Obžalovaní svou příslušnost k tvrdému jádru fanoušků popřeli. Černín dříve u soudu odmítl, že by se napadení zúčastnil. "To, co se stalo je opravdu hrozný a já to odsuzuji," řekl dnes. Satora v minulosti připustil, že se do poslední části incidentu zapojil, když se prý snažil fanouškovi pomoci a tahal ho za bundu a nohu z tramvaje ven. Uhlík uvedl, že z potyčky neviděl vůbec nic.