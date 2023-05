Soud opět zprostil Březinova otce a exmanželku obžaloby z praní špinavých peněz

Zlín – Okresní soud ve Zlíně dnes nepravomocně opět zprostil otce a exmanželku Radka Březiny, organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem, obžaloby z takzvaného praní špinavých peněz. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozily Vladimíru Březinovi a Stanislavě Kudlejové tři roky až osm let vězení. Vinu oba popřeli. Z dnešního vyhlášení rozsudku se omluvili, nemohli se tedy k němu vyjádřit. Státní zástupce si na místě podal odvolání v neprospěch obou obžalovaných. Zprošťující rozsudek vynesl v případu prvoinstanční soud už potřetí.

Kauza se týká více než půl miliardy korun, které podle státního zástupce Radka Bartoše pocházely z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny. Podle obžaloby se Vladimír Březina a Kudlejová podíleli na praní špinavých peněz v letech 2005 až 2013, kdy se je snažili legalizovat vklady na bankovní účty a nákupem cenných papírů i nemovitostí. "Museli vědět, že to pochází z nějaké trestné činnosti, aniž by detaily museli znát," řekl Bartoš. Obžalovaní to odmítli.

Podle soudního senátu s předsedou Pavlem Houdkem nejsou skutky označené v žalobním návrhu trestnými činy. Soud v souladu s námitkami obhajoby nepřipustil klíčový důkaz obžaloby, takzvané černé účetnictví, které bylo zachycené na paměťové kartě objevené u jedné z asistentek Radka Březiny. Peněžní deníky s černým účetnictvím pro svého bratra Radka vedl Tomáš Březina, který byl v souvislosti s lihovou kauzou v minulosti též odsouzený. "Zpětně nelze ověřit autenticitu záznamů z černého účetnictví," řekl Houdek. Při zajištění karty podle něj nebyly dodrženy zákonné standardy.

Soud se při svém rozhodnutí opíral o posudek znalce, který konstatoval, že do záznamů na paměťové kartě mohlo být zpětně zasahováno. Podle žalobce však důkaz nebyl zajištěn v této trestní věci, ale v jiné. "Do tohoto spisu byl předán. Vycházel jsem z toho, že důkaz byl zajištěn zákonným způsobem. A mám za to, že v původním spisu, kde zajištěn byl, to je doloženo. Proto jsem si podal odvolání," řekl novinářům Bartoš. Obhájce Martin Klimo, který zastupuje Vladimíra Březinu, považuje rozsudek za spravedlivý. "Hlavní je to, že nebyl připuštěn důkaz datovými stopami z důvodu jejich nezákonného zajištění," řekl Klimo.

Jednasedmdesátiletý Vladimír Březina už dříve uvedl, že peníze získal mimo jiné podnikáním s elektronikou a půjčkami s vysokým úrokem. Devětačtyřicetiletá Kudlejová tvrdila, že se na podnikání manžela aktivně nepodílela. Oba vypověděli, že o nelegálním podnikání Radka Březiny, který si za obchody s nezdaněným lihem odpykává 13 let vězení, nevěděli.

Žalobce navrhoval pro Vladimíra Březinu i Kudlejovou trest vězení kolem 5,5 roku. V případě Kudlejové, která si za ovlivňování svědků v jiné větvi lihové kauzy odpykává čtyřletý nepodmíněný trest, požadoval trest souhrnný. Obhajoba žádala zproštění obžaloby.

Kromě nepodmíněných trestů navrhoval státní zástupce, aby soud uložil obžalovaným trest propadnutí majetku. Dále žádal zabrání zajištěných peněz, které podle něj z trestné činnosti pocházejí, v součtu zhruba 37,6 milionu korun. Ani těmto návrhům prvoinstanční soud nevyhověl. Zprošťující rozsudek v případu vynesl už v letech 2019 a 2021. Krajský soud mu však po odvolání státního zástupce věc dvakrát vrátil k novému projednání, žádal doplnění dokazování.

Kauza lihové mafie zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012. Způsobenou škodu vyčíslil olomoucký vrchní soud na více než 5,65 miliardy korun.