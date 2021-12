Soud opět projednává kauzu bývalého hokejisty Čechmánka obžalovaného z podvodu

Zlín - Zlínský krajský soud se dnes čtením protokolu o dosavadním hlavním líčení vrátil k projednávání kauzy bývalého hokejového reprezentanta Romana Čechmánka. Podle obžaloby se při svém neúspěšném podnikání dopustil podvodu se škodou přesahující 15 milionů korun. Případ se týká let 2011 až 2014. Krajský soud v minulosti Čechmánka třikrát obžaloby zprostil. Jeho rozsudek však dvakrát zcela a naposledy částečně zrušil olomoucký vrchní soud a vrátil věc zpět k projednání do Zlína. Dokazování v případu bude pokračovat 1. února příštího roku.

Loňský zprošťující rozsudek krajského soudu vrchní soud po odvolání státního zástupce potvrdil pro rok 2011, naopak zrušil jej pro období let 2012 až 2014. Vrchní soud argumentoval tím, že krajský soud nekriticky přijal Čechmánkovu obhajobu spočívající v tvrzení, že jím vlastněný majetek přesahoval jeho závazky. Nově se ve Zlíně na základě rozhodnutí odvolacího soudu kauzou zabývá trestní senát Pavla Dvorského. V minulosti ji u krajského soudu řešil senát Radomíra Koudely, který v Čechmánkově jednání neshledal úmysl a snahu o vlastní obohacení.

Předseda trestního senátu dnes se souhlasem státního zástupce Petra Matouška i obžalovaného a jeho obhájce téměř tři hodiny četl dřívější výpovědi svědků. Obhajoba trvá na osobní výpovědi znalce z oblasti ekonomiky, který byl k soudu předvolaný na dnešek, kvůli nemoci se ale omluvil. Dokazování v případu bude pokračovat 1. února příštího roku.

"Celá kauza se táhne osm let. Člověk si za tu dobu udělá obrázek sám trošičku nade vším. Nejenom nad soudním řízením, ale nad vším, jak funguje a co jsme schopní jako normální lidé ovlivnit, a co ne," řekl dnes novinářům Čechmánek.

Podle obžaloby se olympijský vítěz z Nagana dopustil podvodu především v souvislosti s výstavbou minipivovaru ve Zlíně a přestavbou bytového domu v Holešově. Státní zástupce uvedl, že obžalovaný uzavíral smlouvy a dohody se záměrem získat majetkový prospěch, přestože jeho tíživá finanční situace mu nedovolovala je plnit. Na základě smluv odebíral služby, stavební materiál a bytové či restaurační vybavení. Padesátiletý Čechmánek snahu o podvod dlouhodobě odmítá. Už dříve uvedl, že neměl důvod nikoho okrást a nechtěl se obohatit.

Bývalý hokejista si na podnikání půjčoval peníze od známých, měl úvěry u bank. Minipivovar s restaurací ve Zlíně musel po roce fungování zavřít. Přestavbu domu v Holešově nedokončil. Koupil také bývalý domov důchodců v Prostějově, investoval do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a v Čeladné. Jeho dluhy dosáhly desítek milionů korun. Od roku 2013 byl Čechmánek v insolvenci, o rok později vyhlásil soud konkurz na jeho majetek. Obžalovaný tvrdí, že pokud by nespadl do insolvence, byl by schopen své závazky splatit.

Bývalý brankář Zlína, Jihlavy, Vsetína, Philadelphie, Los Angeles, Karlových Varů, Hamburku, Linköpingu a Třince ukončil hráčskou kariéru v roce 2009. Později působil v několika hokejových klubech jako trenér.