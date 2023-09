Soud opět prohlásil konkurz na zadlužené Jindřichohradecké místní dráhy

České Budějovice - Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) jsou opět v konkurzu, návrh firmy na povolení reorganizace v pondělí zamítl českobudějovický krajský soud. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného v Insolvenčním rejstříku. Nové posouzení nařídil teprve před týdnem Vrchní soud v Praze, který konkurz na zadluženou firmu zrušil. Firma JHMD je od loňského podzimu v úpadku a v říjnu zastavila provoz vlaků na úzkokolejce. Při konkurzu se majetek dlužníka zpeněží a výtěžek rozdělí mezi jeho věřitele.

Soud má za prokázané, že návrh JHMD na povolení reorganizace sleduje nepoctivý záměr, uvedl v aktuálním rozhodnutí českobudějovický soudce Zdeněk Strnad, jehož angažmá v případu firma JHMD dříve napadala. Navrhovaná reorganizační opatření jsou ve svém souhrnu již vesměs nerealizovatelná, firma především dosud nemá zpět ani jednu ze ztracených licencí, podotkl soudce.

"Hlavní předmět činnosti (provozování dráhy a drážní dopravy) jsou již minulostí bez jakékoliv naděje na plnohodnotné obnovení provozu pouze vlastními silami," uvedl Strnad. Firma si podle něj své bezvýchodné situace musí být vědoma, přesto v návrhu na povolení reorganizace uvedla "záměrně zavádějící, nereálná a od počátku nesplnitelná tvrzení a představy".

Konkurz na JHMD krajský soud poprvé prohlásil letos v květnu poté, co navrhovanou reorganizaci neschválili věřitelé. Společnost JHMD, která vlastní úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice, podle soudu dluží více než 360 milionů korun.

Drážní úřad na konci srpna oznámil, že vydá povolení pro provoz úzkokolejných drah v jižních Čechách a na Vysočině. O povolení požádala firma Správa úzkokolejných drah, dceřiná firma JHMD. Díky povolení se budou moci po dráze pohybovat stroje určené k údržbě trati. Nelze ale provozovat veřejnou dopravu cestujících. K tomu je nutné jiné povolení, o něž nikdo nepožádal, uvedla ve vyjádření pro ČTK mluvčí Drážního úřadu Pavlína Straková.

V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina. O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD měly zájem firmy Gepard Express a WTT. O provoz tratí, ne však o dopravu, projevila zájem také firma Swietelsky Rail CZ.

Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka.