Soud odročil spor Vitáskové se státem o odškodnění na září

Praha - Obvodní soud pro Prahu 2 odročil jednání ve sporu bývalé předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Aleny Vitáskové a ministerstva spravedlnosti. Manažerka po státu požaduje odškodnění 35 milionů korun za trestní stíhání v kauze solárních elektráren. Soudce Ondřej Růžička chtěl původně již vynést rozsudek, zjistil však, že žena proti ministerstvu podala i jiné žaloby. Musí je proto vyhodnotit a případně je připojit k již projednávanému nároku.

Vitásková požaduje odškodnění za to, že ji stíhání, které skončilo osvobozením, zasáhlo v pracovní, rodinné i osobní sféře. Ministerstvo jí přiznalo jako náhradu nemajetkové újmy 450.000 korun, další peníze vyplatit odmítá. V případě, že by soudce sloučil do jednoho i další její nároky, vzrostla by částka, kterou manažerka požaduje, podle jejího právníka Pavla Kohúta o 14 milionů.

"Situace se zkomplikovala," konstatoval soudce. Dal stranám 20 dní na doplnění všech informací. Podle Kohúta totiž žádá Vitásková další peníze za nepřiměřenou délku trestního stíhání, náklady na obhajobu či ušlý zisk. Další jednání bude 10. září. Soudce by chtěl již rozhodnout.

Vitásková u soudu uvedla, že měla kvůli stresu zdravotní problémy. Navzdory tuzemským i mezinárodním oceněním nemohla kvůli stíhání dostat práci. Obvinění bylo podle ní vykonstruované a policisté ji šikanovali. Žena zkritizovala také svou "intenzivní veřejnou dehonestaci v médiích“, k níž podle ní přispěl i dozorový státní zástupce.

Částka, kterou Vitásková požaduje, zahrnuje mimo jiné 2,5 milionu jako náklady na právní zastupování. Jako nemajetkovou újmu za dvouleté stíhání žádá dvakrát sedm milionů.

Fotovoltaická kauza se týkala solárních elektráren Zdeněk-Sun a Saša-Sun, které patří do impéria podnikatele Zdeňka Zemka. Elektrárny získaly od ERÚ licenci na výrobu těsně před koncem roku 2010, tedy ještě za vysoké výkupní ceny, ačkoliv nebyly dokončené.

Brněnský krajský soud Vitáskovou původně poslal do vězení na 8,5 roku za zneužití pravomoci, odvolací soud ji osvobodil. Žena dlouhodobě uvádí, že tím, kdo připustil vydání licencí, nebyla ona, ale její předchůdce v čele úřadu Josef Fiřt. Prezident Miloš Zeman Vitáskovou v roce 2018 vyznamenal medailí Za zásluhy.