Soud odročil na neurčito kauzu údajného podvodu kolem firmy J.O. Investment

Praha - Městský soud v Praze na neurčito odročil projednávání případu kolem společnosti J.O. Investment (JO), ve které čelí tři muži obžalobě z podvodu a z úmyslné legalizace výnosů z trestné činnosti. Předseda trestního senátu Kamil Kydalka odchází v listopadu do předčasného důchodu, z dnešního projednávání se navíc omluvily dvě přísedící. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaní včetně majitele JO Jakuba Ortinského podvedli nejméně 3757 lidí a 162 firem, přičemž z klientů vylákali téměř 2,4 miliardy korun. Čtvrtou obžalovanou je matka Ortinského, žalobce ji viní z nedbalostního praní špinavých peněz. Ortinský uvedl, že se necítí vinen.

Kydalka novinářům řekl, že počítal s tím, že dnes hlavní líčení začne. Případ chtěl do listopadu dokončit, než odejde. Jeho dvěma přísedícím však navíc končí v říjnu mandát, soudce proto na dnešek předvolal dvě další přísedící, ty se ale omluvily ze zdravotních důvodů. "Došlo by k tomu, že já bych celý týden vedl hlavní líčení, pak bychom vyslechli několik desítek svědků. Já bych odešel a dostal by to nový soudce. Ten by jednání nařídil, oni (účastníci řízení) by přišli a řekli, že to chtějí zopakovat. Máte nový senát, máte nového předsedu, takže by se to dělalo celé znova," vysvětlil Kydalka.

Obhájce Ortinského Vlastimil Rampula řekl, že se s podobnými případy setkal. "Pokud objektivní skutečnosti brání, aby bylo zahájeno hlavní líčení, tak já to respektuji," řekl advokát. Ortinský novinářům řekl, že se necítí vinen. "V současné době se vyjadřovat nebudu, vyjádřím se soudu, až bude nový termín hlavního líčení," doplnil obžalovaný.

Vedle Ortinského čelí obžalobě i faktický obchodní ředitel JO, který vedl prezentace s klienty, a muž, který Ortinského zastupoval při jeho nepřítomnosti. Státní zástupce Boris Havel tvrdí, že podnikatelé mezi lety 2016 a 2020 zneužili registraci, kterou firma JO měla u České národní banky. Sice jí dovolovala nabízet investiční služby, ale pouze úzkému okruhu příbuzných a známých. Investice na světových burzách ale společnost nabízela široké veřejnosti.

V případu je stíhána i matka Ortinského, která je policistkou na Krajském ředitelství policie hlavního města Prahy. Na svém účtu podle státního zástupce postupně přijala nejméně 3,5 milionu korun z účtu synovy firmy, ačkoliv nebyla její investorkou. Za peníze si pořídila mimo jiné mercedes.

Firma skončila v konkurzu. Podle Deníku N je mezi poškozenými klienty i řada českých profesionálních sportovců.