Soud odmítl stížnost Krajčové, za podíl na vraždě dostala 28 let vězení

Obžalovaní Michaela Krajčová (vpravo) a Ján Moncoľ (třetí zprava) přicházejí v doprovodu vězeňské služby ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích, který je 1. srpna 2019 poslal na 28 let a 27 let do vězení za vraždu manželů na Písecku. Podle obžaloby odsouzení zabíjeli kvůli penězům, zavražděnému páru ukradli přibližně 400 tisíc korun. Jedná se o nejvyšší tresty, které českobudějovický krajský soud v uložil od prosince roku 2010, kdy poslal vraha dvou žen do vězení na doživotí. Rozsudek není pravomocný, všechny strany si ponechaly lhůtu pro odvolání. ČTK/Pancer Václav