Soud odmítl nařídit Johnsonovi, aby požádal o odklad brexitu

Londýn - Soud ve Skotsku odmítl vydat nařízení, které by nutilo britského premiéra Borise Johnsona požádat o odklad brexitu, pokud se mu nepodaří vyjednat s Evropskou unií "rozvodovou" dohodu. Informovala o tom britská média. Podle soudu premiér jasně slíbil, že má v úmyslu řídit se zákonem proti brexitu bez dohody, který takovou žádost o odklad předpokládá. Stěžovatelé již avizovali, že se proti rozhodnutí odvolají. Británie by měla EU opustit 31. října, tedy za 24 dní.

Britští poslanci v září schválili zákon, podle kterého musí předseda vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby souhlasil s odchodem země z Evropské unie bez dohody.

Johnson slíbil, že se bude zákonem řídit, nadále ale tvrdí, že o odklad britského odchodu Evropskou unii žádat nebude. Před časem řekl, že by byl raději "mrtvý v příkopě", než aby posunul termín brexitu o další tři měsíce. Z dokumentu, který už v pátek skotskému soudu předložili zástupci vlády, ale vyplývá, že ministerský předseda by EU za podmínek stanovených zákonem o posunutí termínu brexitu požádal.

Podle trojice stěžovatelů - podnikatele, poslankyně a právníka - se nedá Johnsonovi věřit, že se bude zákonem řídit. Proto žádali skotský soud, aby mu to nařídil.

Stěžovatelé chtěli, aby soud Johnsonovi nařídil jednat v souladu s duchem zákona, ale i to, aby mu zakázal požádat některého z představitelů členských zemí EU o zablokování odkladu brexitu. Britský tisk v minulosti spekuloval o tom, že by mohl další odklad na Johnsonovu žádost vetovat maďarský premiér Viktor Orbán. Po soudu také stěžovatelé chtěli, aby britskému ministerskému předsedovi zakázal poslat po prvním dopisu, v němž by v souladu se zákonem žádal o odklad odchodu své země z EU, do Bruselu druhý dopis, v němž by svou žádost vzal zpět.

Soudce Paul Cullen dnes uvedl, že není "ani nutné ani přiměřené", aby žádosti vyhověl. Premiér podle něj totiž v dokumentech předložených soudu "uznal, že se musí řídit požadavky zákona z roku 2019 a potvrdil, že má v úmyslu tak učinit". Soudce se podle svých slov rozhodl i na základě úvahy, že pokud by byl postup premiéra v rozporu s tím, co soudu slíbil, zničilo by to "jeden z klíčových principů ústavního pořádku a vzájemnou důvěru" mezi soudem a vládou.

Právník Jo Maugham, jeden z trojice lidí, kteří podali žádost ke skotskému soudu, už avizoval, že se proti dnešnímu rozhodnutí už v úterý odvolá k skotskému odvolacímu soudu. V jiné nedávné brexitové bitvě odvolací soud rozhodl opačně než soud první instance, který dal tehdy rovněž za pravdu Johnsonovi. Nejvyšší soud Spojeného království následně potvrdil verdikt odvolacího soudu.