Soud o Čapím hnízdu spěje ke konci, žaloba žádá podmínky a peněžité tresty

Praha - Hlavní líčení v kauze Čapího hnízda dnes pokročilo do závěrečné fáze. Státní zástupce Jaroslav Šaroch navrhl pro bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) a jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou tříleté podmínky s pětiletou zkušební dobou. Pro oba chce také peněžité tresty, u Babiše ve výši deseti milionů korun, u Nagyové 500.000 korun. K závěrečným řečem přistoupili i advokáti obžalovaných, kteří vinu popírají. Soudce Jan Šott avizoval, že rozhodnutí v případu vynese zřejmě v pondělí.

Nagyová se podle Šarocha dopustila dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak pomoci k dotačnímu podvodu. Zároveň ale Šaroch uvedl, že jsou splněny všechny podmínky pro uložení trestu pod zákonnou sazbou, která činí pět až deset let vězení. Zmínil uplynutí dlouhé doby od spáchání činu i to, že společnost Imoba státu zpětně spornou dotaci vrátila. Imoba z holdingu Agrofert nyní Čapí hnízdo vlastní. Babiš vlastnil holding do roku 2017, pak jej vložil do svěřenských fondů.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala a vyplacením dotace vznikla Regionální radě regionu Střední Čechy škoda 49,9 milionu korun.

Šaroch v závěrečné řeči připomněl i výpověď politikova syna Andreje Babiše mladšího, který v září u soudu uvedl, že listinu o převodu akcií firmy Farma Čapí hnízdo nepodepsal. V takovém případě by se ale podle žalobce nabyvatelem akcií nestal, a čtvrtina akcií společnosti Farma Čapí hnízdo by tak zůstala ve vlastnictví Agrofertu.

"Vzhledem k miliardovým obratům těchto společností i počtu jejich zaměstnanců by pak bylo evidentní, že společnost Farma Čapí hnízdo nemohla být samostatným a nezávislým podnikem a nemohla být malým a středním podnikem bez ohledu na to, zda působila na stejných nebo relevantních trzích jako Agrofert," prohlásil státní zástupce. Stěžejní otázkou k posouzení podle něj zůstává to, zda Farma Čapí hnízdo a Agrofert působily na stejných relevantních trzích.

Babišovi právníci ve středu u hlavního líčení navrhli další důkazy, soudce dnes ale jejich návrhy zamítl. Obhájce Nagyové Josef Bartončík následně v závěrečné řeči uvedl, že v trestním řízení ani u hlavního líčení nebyl proveden jediný důkaz, který by jeho klientku usvědčoval. Soudu požádal, aby ženu osvobodil. Poukázal mimo jiné na posudky, které pro obhajobu vypracovali znalci. Ti mimo jiné uvedli, že areálu Čapí hnízdo v letech 2008 až 2010 nekonkurovaly žádné další společnosti patřící pod Agrofert.

Bartončík také upozornil na zásadu retroaktivity, tedy na fakt, že skutek je trestný jen v případě, že jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán. Žádost o dotaci Nagyová podala v únoru 2008, trestný čin byl ale do zákoníku zaveden až později. Podle Šarocha se však počítá i to, že Nagyová později žádala o vyplacení už přiznané dotace.

Po vystoupení advokátů přijdou na řadu obžalovaní. Babiš uvedl, že jeho závěrečná řeč bude trvat asi tři hodiny, Nagyová odhadla své prohlášení asi na půlhodinu. Hlavní líčení je prozatím nařízené do pátku.