Hradec Králové - Václav Černík se nemusí omluvit Jiřímu Wonkovi za nařčení jeho bratra Pavla Wonky, že tento didident mimo jiné donášel ve věznici na Borech bachařům. Rozhodl o tom dnes odvolací Krajský soud v Hradci Králové. Podle soudu Jiřímu Wonkovi nepřísluší Černíka žalovat, protože tehdy platný občanský zákoník to umožňoval jen rodičům, dětem či manželce toho, kterému byly výroky adresované, ne sourozencům. Jiří Wonka se domáhal také omluvy za další Černíkovy výroky. Rozsudek je pravomocný.

Černík podle Jiřího Wonky žalované výroky pronesl v dubnu 2012 v restauraci v Trutnově. Disident Pavel Wonka je označován za posledního politického vězně komunistického režimu v Československu, který zemřel ve vězení.

"Je třeba použit právní úpravu, která byla v té době (kdy Černík výrok pronesl) platná," řekla soudkyně Martina Nyplová. Výroky navíc podle ní nebyly takové intenzity, "aby zasáhly integritu žalobce".

Jiří Wonka využije mimořádného opravného prostředku a proti rozsudku podá dovolání k Nejvyššímu soudu. "Považuji to za krajní nespravedlnost, pomluvy byly prokázány, jenže soud použil starý občanský zákoník," řekl.

Naopak Černík rozhodnutí soudu přivítal. "Konečně to dopadlo, tak jak mělo," řekl novinářům. Jeho právní zástupkyně uvedla, že nezpochybňuje osobnost Pavla Wonky, ale nesouhlasí s jednáním jeho bratra Jiřího, který podle ní od roku 2015 jejího klienta pronásleduje za názor, ačkoli Černík byl podle ní také účastníkem odboje a disidentem. "Nechme spát pana Pavla Wonku, čest jeho památkce a nechť se jeho bratr Jiří už uklidní," dodala Černíkova právní zástupkyně.

Okresní soud v Hradci v březnu nařídil Černíkovi, aby se Jiřímu Wonkovi omluvil dopisem ve znění: "Omlouvám se za své nepravdivé výroky, že 'Pavel Wonka byl gauner a veliký hajzl a ve věznici Plzeň Bory udával bachařům', které jsem pronesl 26. 4. 2012 v restauraci Sokolovna v Trutnově".

Ostatní nároky Jiřího Wonky již okresní soud v březnu zamítl. Wonkovi vadilo i to, že Černík na adresu jeho bratra Pavla ve filmovém dokumentu Pavel Wonka se zavazuje údajně prohlásil, že disident a později prezident Václav Havel odmítl přijet na setkání k výročí úmrtí Pavla Wonky, že rakev s tělem jeho bratra na pohřbu nesli dva příslušníci Státní bezpečnosti (StB) a že se Pavel Wonka choval ve věznici nečestně.

"Dnes je trend zpochybňovat historické osobnosti, přičemž jedním z těch o jejichž výjimečnosti by se nemělo pochybovat, je právě Pavel Wonka. Je to nepochybně osoba, která se zasloužila o tuto společnost a tento stát. Jekékoli znevažování a zesměšňování jeho osoby je nepřípustné," řekl soudu právní zástupce Jiřího Wonky Vlastimil Marhan.

Letos v dubnu to bylo 30 let, co Pavel Wonka v hradecké vazební věznici za nevyjasněných okolností zemřel. Bylo mu 35 let. Před listopadem 1989 byl za své názory a činnost perzekvován a třikrát skončil ve vězení. Odsouzen byl za smyšlené činy. Podruhé Wonku do vězení dostala snaha kandidovat ve volbách jako nezávislý kandidát. Z vězení se dostal již v zuboženém stavu, protože zde byl stejně jako jeho bratr Jiří šikanován a týrán. Po dvou měsících na svobodě byl v dubnu 1988 opět zatčen. Důvodem třetího uvěznění bylo Wonkovo odmítnutí ochranného dohledu. Dostal trest pět měsíců vězení. K soudu byl dopraven na kolečkovém křesle. O několik dní později ve vězení zemřel. Zpráva o Wonkově úmrtí vyvolala pobouření i ve světě. Pohřeb se uskutečnil v rodném Vrchlabí za účasti asi 2000 lidí, včetně signatářů Charty 77, členů Jazzové sekce a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, ale i zástupců osmi velvyslanectví západních zemí a štábu německé televize. Za Wonkovu smrt nebyl nikdo potrestán.