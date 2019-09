Soud nařídil hokejovému svazu odložit nejvyšší soutěž juniorů

Praha - Městský soud v Praze nařídil Českému svazu ledního hokeje odložit nejvyšší soutěž juniorů, která měla začít ve čtvrtek. Na základě předběžného opatření by se mělo začít hrát až poté, co bude pravomocně ukončen spor svazu a zástupců Havířova, Přerova a Vsetína, jejichž týmy byly z nejvyšší soutěže při reorganizaci přeřazeny do extraligy juniorů. Elitní týmy budou hrát nově juniorskou extraligu akademií. Svaz se může proti dnešnímu rozhodnutí soudu odvolat, vyjádřit se má ve čtvrtek.

"Od začátku jsme nežádali nic jiného než spravedlivý přístup a stejná pravidla pro všechny. Jsem rád, že soud to na rozdíl od vedení hokejového svazu chápe a dal nám za pravdu," uvedl jednatel vsetínského hokejového klubu Daniel Tobola v tiskové zprávě.

Havířov, Přerov a Vsetín se dostaly do sporu se svazem poté, co výkonný výbor v březnu snížil počet účastníků juniorské extraligy z 24 na 19. Všechny tři celky byly ze soutěže, kterou nyní hrají jen kluby se statusem akademie plus Olomouc a rakouský Salcburk, přeřazeny do nižší soutěže. Později byla nejvyšší soutěž přejmenována.

Kluby se nejprve obrátily na svazovou arbitráž, stížnost podaly i k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ani u jedné z institucí ale neuspěly. Dnes však vydal pražský soud předběžné opatření a soutěž nesmí odstartovat. Případné odvolání svazu nemá odkladný účinek.

Hokejový svaz se k rozhodnutí soudu oficiálně vyjádří ve čtvrtek. V dubnu tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund uvedl, že se kluby mohou obrátit na jakékoliv instituce. "Rozhodnutí výkonného výboru vycházelo z návrhů drtivé většiny klubů, které jsme obdrželi v návaznosti na lednové hokejové fórum. Myslíme si, že se jedná o komplexní řešení, po kterém kluby volaly," řekl Zikmund na jaře.