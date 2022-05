Soud nařídil Blesku zaplatit Kaiserovi 250.000 Kč, uvedla ČT

Praha - Společnost Czech News Center (CNC), vydavatel Blesku, má herci Oldřichu Kaiserovi zaplatit 250.000 korun za nepravdivou informaci o jeho příbuzenském vztahu s komunistickým československým prezidentem Antonínem Zápotockým. Rozhodl o tom dnes Obvodní soud pro Prahu 7, uvedla Česká televize (ČT). Rozsudek není pravomocný. Kaiser již dříve vysoudil 100.000 korun, Ústavní soud ale poté rozhodl, že má nárok na vyšší odškodné. Vyjádření vydavatelství ČTK zjišťuje.

"Žalované byla uložena povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku zadostiučinění za nemajetkovou újmu ve výši 250 tisíc korun," sdělila ČT mluvčí soudu Iva Kaňáková. Soud stejně jako dříve naopak zamítl žádost o odstranění článků týkajících se vztahu Kaisera a Zápotockého.

Tvrzení o příbuzenství zaznělo v květnu 2017 ve videu ze série Potomci slavných na webu Blesk.cz. Údajný synovec Zápotockého tam uvedl, že jeho sestřenice je Kaiserovou maminkou a že hercův otec byl architektem, který pil a dostával stranické zakázky. Citace se pak objevily také v psaném článku a později v dalších médiích. Informace o příbuznosti byly mylné, šlo zřejmě o jiného Oldřicha Kaisera. Herec proto žádal omluvu a odškodnění.

Kaňáková uvedla, že obvodní soud vycházel z listopadového rozhodnutí Ústavního soudu. Soudce zpravodaj Vladimír Sládeček tehdy v odůvodnění uvedl, že stotisícová částka neplní ani satisfakční funkci pro poškozeného, ani preventivní funkci před zveřejňováním nepravdivých informací.

Ústavní soud vytkl obecným soudům přílišný mechanický a formalistický přístup, zároveň svá rozhodnutí řádně neodůvodnily. Podle Ústavního soudu je třeba každý případ neoprávněného zasahování do osobnostních práv posuzovat individuálně. Kaiser požadoval náhradu pět milionů korun. Podle něj by náhrada 100.000 korun znamenala, že by měla bulvární média prostor parazitovat na nejen známých osobnostech.