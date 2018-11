Washington - Federální soud ve Washingtonu dnes nařídil Bílému domu, aby okamžitě vrátil akreditaci zpravodaji televize CNN Jimu Acostovi, který o ni minulý týden přišel kvůli sporu s prezidentem Donaldem Trumpem. O obnovení akreditace, která zaručuje vstup na mediální akce do sídla prezidenta USA, požádalo soud vedení CNN.

Bílý dům hájil své údajné právo na regulaci přístupu novinářů s odkazem na široké pravomoci hlavy státu. První dodatek k americké ústavě, který zaručuje svobodu slova, prý žádnému novináři přístup do Bílého domu negarantuje.

Soud v odůvodnění uvedl, že Bílý dům Acostovi způsobil "nenapravitelnou újmu". Neuznal argument, že televize mohla na prezidentské tiskovky vysílat jiného reportéra. Vytkl rovněž kanceláři hlavy státu, že dostatečně neupřesnila, kdo o odebrání akreditace rozhodl.

Za protesty CNN se postavila velká část amerických celostátních médií i vlivná organizace sdružující zpravodaje akreditované v Bílém domě. Překvapivé podpory se CNN dostalo i ze strany konzervativní televize Fox News, která energicky hájí politiku prezidenta a pravidelně útočí na liberální média.

Dnešní soudní rozhodnutí je podle amerických médií o to zajímavější, že ho vydal federální soudce Timothy Kelly, kterého do funkce jmenoval Trump. Rozhodnutí soudu je ovšem předběžné, akreditace má být Acostovi vrácena dočasně do doby, než soud o kauze definitivně rozhodne v řádném řízení. Jeho datum soudce Kelly dosud nestanovil.