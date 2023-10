Soud na Slovensku uznal exprezidenta Kisku vinným z daňového podvodu

Poprad - Soud první instance na Slovensku dnes uznal bývalého prezidenta Andreje Kisku vinným z daňového podvodu. Soudkyně Okresního soudu v Popradu to řekla při člení rozhodnutí, v jehož závěru oznámí výši trestu. Exprezident byl souzen pro nadměrné odpočty daně z přidané hodnoty (DPH) své rodinné firmy KTAG, a to v souvislosti se zahrnutím nákladů na Kiskovu předvolební prezidentskou kampaň do účetnictví KTAG, ve které byl Kiska jednatelem před zvolením hlavou státu v roce 2014.

Spolu s Kiskou soud uznal vinným i druhého obžalovaného jednatele KTAG Eduarda Kučkovského.