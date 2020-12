Soud Majskému uznal devítiletý trest uložený na Slovensku

Praha - Slovenský podnikatel Jozef Majský by si měl zbytek svého devítiletého trestu za vytunelování zkrachovalých nebankovních firem BMG Invest a Horizont Slovakia odpykat v Česku. Zatím nepravomocně o tom dnes rozhodl pražský městský soud, který uznal mužův slovenský trest. Muži zbývá strávit ve vězení přes šest let. Soudy již dříve rozhodly, že ho nepředají na Slovensko.

Majský s uznáním verdiktu nesouhlasil. Podle jeho advokátky Jany Tlapák Navrátilové nebyl na odvolacím jednání na Slovensku, což odporuje tamnímu trestnímu řádu. Od spáchání údajného trestného činu pak podle ní uběhlo 19 let, v Česku by byl promlčen. "Nejradši bych byl souzený podle českého práva," dodal podnikatel. Čtyřiasedmdesátiletý muž poukázal také na svůj špatný zdravotní stav. "Je to justiční vražda," prohlásil.

Soud ale Majského argumenty neuznal. "My jsme i po pečlivém přečtení materiálů dospěli k názoru, že pan Majský předvolání k jednání obdržel a podmínky ke konání v nepřítomnosti byly splněny," řekla předsedkyně senátu Vladana Woratschová. Uvedla také, že nezkoumala délku trestního řízení na Slovensku. "Výkon trestu promlčen není," řekla.

Muži ale senát zmírnil kvůli jeho zdravotnímu stavu typ věznice. Poslala ho do nejmírnějšího zařízení. Podnikatel má rakovinu a trpí dalšími nemocemi včetně cukrovky. Slovenský podnikatel se proti verdiktu na místě odvolal, státní zástupkyně se práva na odvolání vzdala.

Slovák si již část trestu odpykal. Na Slovensku byl dvakrát poslán do vazby. Poprvé několik měsíců po jeho obvinění, když ho policie v říjnu 2002 zadržela na hraničním přechodu do Rakouska. Propuštěn na svobodu byl v roce 2004. V prosinci 2006 skončil Majský pro vyhýbání se soudu opět na 11 měsíců ve vazbě. Soud ho propustil, když byl zrušen jeho původní rozsudek 12 let vězení. V Česku je ve vazbě od srpna.

Muž, jehož média v 90. letech označovala za jednoho z nejbohatších Slováků s kontakty na vlivné politiky, způsobil podle soudů škodu přes 400 milionů korun. Obžaloba byla podána už v roce 2004. Prvoinstanční rozsudek padnul před pěti lety, letos pak pravomocný. Proti němu se Majský dovolal. Podle své dnešní výpovědi stále věří tomu, že bude nakonec osvobozen.

Čeští policisté muže zadrželi letos v srpnu v pražské nemocnici. Majský má slovenské i české občanství. Na Slovensko být předán nechtěl.

BMG Invest a Horizont Slovakia v minulosti nabízely klientům nereálně vysoké úroky z vkladů. V roce 2002 zkrachovaly a desetitisíce klientů připravily o několik miliard tehdejších slovenských korun.