Soud: Letní provoz na úzkokolejce v České Kanadě je významně ohrožený

Jindřichův Hradec - Letní obnovení provozu na úzkokolejce v jižních Čechách a na Vysočině je významně ohrožené, uvedl Krajský soud v Českých Budějovicích. Firma Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) dodala nekompletní podklady, proto není možné podat žádost o povolení k provozu. Podle insolvenční správkyně rezignovalo vedení firmy na efektivní provoz podniku. Na účtu majetkové podstaty firmy jsou asi čtyři miliony korun, na začátku insolvenčního řízení to bylo 11 milionů. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. JHMD, která je v úpadku, nemá od podzimu povolení k provozování vlaků. V trase úzkokolejky v jižních Čechách a na Vysočině jezdí zatím místo vlaků autobusy.

"Pokud jde o úřední povolení provozovatele dráhy, dlužnice (JHMD) opět předložila nekompletní podklady a žádost tedy takto podat nelze. Dle poradenské společnosti je třeba počítat s tím, že získání rozhodnutí může trvat až tři měsíce. Je tedy zřejmé, že vyřízení všech potřebných povolení a osvědčení nelze vinou dlužnice stihnout do nařízené schůze věřitelů a i letní provoz je již významně ohrožen," uvedl soudce Zdeněk Strnad.

O provoz úzkokolejky místo zadlužené JHMD mají zájem brněnská společnost Gepard Express a firma WTT. Druhá zmíněná ale nemá licenci pro provoz osobní dopravy. V rejstříku to uvedla insolvenční správkyně Daniela Urbanová. JHMD avizovala, že požádá Drážní úřad o povolení k železničnímu provozu, a to přes svou dceřinou společnost Správa úzkokolejných drah. Zatím to neudělala. "Přestože dlužnice deklaruje neustále snahu provoz na drahách obnovit, jedná se dle insolvenční správkyně pouze o verbální snahu, nikoliv o snahu skutečnou," uvedl soudce.

Firma JHMD jednala se společností WTT a předložila obchodní plán letošního letního provozu. Podle správkyně ale není dokumentace komplexní. Správkyně opakovaně napsala, že JHMD rezignovaly na vedení obchodního závodu.

Měsíční náklady na provoz podniku vyčíslila správkyně na 600.000 až 750.000 Kč. Jediným známým příjmem bude podle soudu nyní fakturace za 127.000 Kč, za zakázku z přelomu února a března. Firma odmítá názor soudu a Urbanové, že s majetkem nakládá nehospodárně. Opakovaně se odvolala proti soudnímu usnesení, že bez vědomí správkyně nesmí nakládat s majetkem.

Firma JHMD je v úpadku od loňského podzimu. Provoz vlaků v říjnu zastavila, protože nemá potřebná povolení Drážního úřadu, aby mohla vlaky provozovat. Podle soudu dluží kolem 360 milionů korun. Firma nemá na splácení dluhů. Argumentuje tím, že jí Kraj Vysočina neplatí poplatek za použití dopravní cesty. Kraj Vysočina to odmítá, uvádí, že postupuje podle platné smlouvy. Soud bude znovu posuzovat reorganizační návrh společnosti.

JHMD vlastní a provozuje úzkokolejky z Jindřichova Hradce do Obrataně a do Nové Bystřice. Provoz na novobystřické trati začal 1. listopadu 1897. Vlaky v minulých letech podle staršího vyjádření firmy přepravily ročně zhruba 400.000 cestujících. Dvě třetiny tratí jsou na území jižních Čech. V halách a na nádražích stojí asi 40 vagonů a lokomotiv, uvedl v únoru soud. Dva historické vagony převezl Klub přátel jindřichohradeckých úzkokolejek do muzea v Lužné u Rakovníka. V místech, kudy vedou úzkokolejky, provozují zatím náhradní autobusovou dopravu Jihočeský kraj a Kraj Vysočina.