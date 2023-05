Soud kvůli chybějící naftě poslal do vězení jednatele Viktoriagruppe Malého

Praha - Pražský městský soud dnes uložil jednateli zkrachovalé německé společnosti Viktoriagruppe Petru Malému v kauze chybějící české nafty osmiletý trest vězení. Zároveň mu na deset let zakázal působit ve vedení firem a ochraňovat státní rezervy. Podle nepravomocného verdiktu připravil podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) nejméně o 108 milionů korun. Tři manažery české pobočky společnosti soud obžaloby zprostil. Obžalobě čelila také sama Viktoriagruppe, soud ji dnes uznal vinnou a uložil jí desetiletý zákaz činnosti při ochraně státních rezerv.

Městský soud projednával kauzu již podruhé. Loni uznal soud vinnými Malého, Viktoriagruppe a jednoho ze zaměstnanců odštěpného závodu se sídlem v Dolních Břežanech Lubomíra Novotného. Osvobodil Jaroslava Slavíka a Miroslava Holuba. Tento rozsudek, který jednateli ukládal sedmileté vězení a desetimilionový peněžitý trest, následně zrušil odvolací pražský vrchní soud.

"Za přitěžující okolnost považujeme výši škody, která mnohonásobně převyšuje hranici pro škodu velkého rozsahu," uvedla předsedkyně senátu Jarmila Pavlátová. Přestože Malý podle ní získal z trestné činnosti značné peníze, nyní předal soudu čestná prohlášení, že žádný movitý ani nemovitý majetek nemá. Soud proto muži zvýšil trest vězení a neuložil mu již peněžitý trest.

"Po zrušení předchozího rozhodnutí vrchním soudem nedošlo k žádné zásadní změně skutkových okolností," prohlásila Pavlátová Soud doplnil v druhém kole kauzy některé důkazy, v případě Malého ale podle ní zůstala vina prokázána. Soudkyně tak odkázala na odůvodnění verdiktu z loňského roku, ve kterém popsala, že Malý záměrně vytvořil situaci, kdy mohl se skladovanými hmotami v Kraillingu nakládat podle svého. Trestnou činnost podle ní páchal sofistikovaně, dlouhodobě a ve velkém rozsahu. Předsedkyně senátu loni zkritizovala i roli státních rezerv v celé kauze.

Malý se dnešního vyhlášení neúčastnil. Jeho advokátka si ponechala lhůtu na případné odvolání. Stejně se v soudní síni vyjádřil i státní zástupce Tomáš Minx. Novinářům po skončení jednání řekl, že se pravděpodobně v případu tří manažerů české pobočky odvolá.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z bavorského Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla správa s insolvenčním správcem spory, Obvodní soud pro Prahu 5 v dubnu nepravomocně rozhodl, že palivo náleží SSHR.

Soudkyně odkázala stát s nárokem na náhradu škody do civilního řízení. Již u předchozího rozhodnutí to odůvodnila tím, že proti Viktoriagruppe se vede insolvenční řízení. Podle mluvčího SSHR Jakuba Linky tak firma formálně stále existuje, aktivní však není. Spravuje ji insolvenční správce Mirko Möllen.

"Jsem rád, že nám dal soud za pravdu. Poučení z této kauzy je takové, že nejde skladovat nouzové zásoby v zahraničí. Musí být v Česku hned po ruce, abychom je mohli kdykoliv použít. Vezměte si, že minulé vedení SSHR část zásob nafty uložilo ve skladu Viktoriagruppe v německém Kraillingu v roce 2010. Dnes máme rok 2023 a kauza pořád není uzavřena," řekl dnes ČTK k případu šéf SSHR Pavel Švagr.