Soud EU zamítl českou žalobu proti zbraňové směrnici

Lucemburk/Praha - Soudní dvůr Evropské unie zamítl českou žalobu proti směrnici omezující držení zbraní. Unijní norma podle soudu není diskriminační a neporušuje ani další unijní zásady, jak namítá Česká republika. Čeští politici s verdiktem nesouhlasí, výsledek je však podle nich nutné respektovat. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) vidí řešení v novelizaci právní úpravy týkající se zbraní.

Normu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky navrhla Evropská komise v reakci na teroristické útoky v Evropě. Země EU i europarlament ji schválily předloni hlasy většiny členských zemí i poslanců.

Česko, které bylo od začátku proti přijetí směrnice, mimo jiné namítalo, že úprava zasahuje do práv vlastníků legálně držených zbraní. Praha proto podala žalobu, která žádala zrušení směrnice. Požadavek podpořily také Polsko a Maďarsko.

Soud konstatoval, že české námitky jsou neopodstatněné. Unijní orgány podle soudu nepřekročily přijetím směrnice své pravomoci, ani nezasáhly do práv vlastníků či držitelů zbraní.

Česká strana v žalobě podané předloni rovněž namítala, že se se evropští zákonodárci dostatečně nezabývali otázkou přiměřenosti zaváděných opatření a neprovedli posouzení jejích dopadů. Soud tento argument odmítl s tím, že tuto povinnost nemají ve všech případech. Unijní orgány navíc podle soudu měly k dispozici "četné analýzy a doporučení pokrývající všechna témata zmíněná v argumentaci České republiky". Z těchto podkladů nic nenasvědčovalo tomu, že by opatření zavedená směrnicí byla nepřiměřená, uvedl nejvyšší justiční orgán EU.

Změny vyplývající z nové právní úpravy by se dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů v Česku a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci. Zastánci držení zbraní nyní prosazují zakotvení práva na ozbrojenou obranu do české ústavy, kterým se v současnosti zabývají senátoři.

Hamáček: Většina držitelů zbraní nebude přijetím směrnice zasažena

S novou zbraňovou legislativou, kterou připravilo ministerstvo vnitra, Česko naplní požadavky na implementaci obsahu evropské zbraňové směrnice. Současně se držitelů zbraní nijak zásadně nedotkne, drtivá většina nic nepozná. Novinářům to řekl ministr Hamáček. Na tom, co má být obsahem novely, se podle něj rýsuje shoda napříč politickým spektrem.

"Rozhodnutí je potřeba respektovat, jakkoli jsme byli přesvědčeni, že máme pravdu. Pro Českou republiku to znamená, že jsme povinni implementovat obsah směrnice. Na druhou stranu jsme nečekali a ministerstvo vnitra připravilo novou zbraňovou legislativu. Troufnu si říci, že naplníme požadavek implementace směrnice, ale současně se to nijak zásadně držitelů zbraní nedotkne. Dokonce si troufnu říci, že drtivá většina držitelů zbraní nepozná vůbec nic," řekl Hamáček. Jediné, co držitelé možná poznají, je podle něj návrh na zkrácení platnosti zbrojního pasu z deseti na pět let, ale i o tom ještě lze vést debatu ve Sněmovně.

"Bude tam nová kategorie zakázaných zbraní A1. Nicméně to jsou zbraně, které nemá typický držitel zbrojního pasu, to jsou samonabíjecí zbraně s velkokapacitními zásobníky. Ty budou zakázány, i když i tam jednáme o tom, jak přesně nastavit systém výjimek. Byla tady velká obava ze strany klubů vojenské historie, báli se o repliky historických zbraní. Ty zůstávají v návrhu v současném režimu, nic se tam nezpřísňuje," uvedl.

Teď je podle Hamáčka důležité směrnici převést do českého práva tak, aby zkomplikovala život co nejmenšímu počtu lidí. "Je tady shoda napříč politickým spektrem v Poslanecké sněmovně na tom, co má být obsahem novely a jak ji projednáme. Takže myslím, že jsme schopni to zvládnout tak, aby České republice nehrozily sankce či pokuty za neplnění," dodal. Novelu má ministerstvo vnitra hotovou, ideálně by ji do legislativního procesu chtělo vložit začátkem příštího roku.

Čeští politici vesměs nesouhlasí s verdiktem Soudního dvora EU

U Soudního dvora Evropské unie prohrál zdravý rozum, ale i svoboda jako taková, reagovala na zamítnutí české žaloby proti směrnici omezující držení zbraní předsedkyně sněmovního branného výboru Jana Černochová (ODS). ČTK napsala, že prohra je důsledkem neschopnosti vlády vyjednat pro Česko v EU výjimky. Premiér Babiš napsal ČTK, že rozhodnutí soudního dvora je v této fázi nutné respektovat. Řešení vidí v novém návrhu zbraňové legislativy, který připravilo ministerstvo vnitra.

"Soudní řízení nás však nezbavilo povinnosti implementovat směrnici o zbraních. Nečekali jsme tedy na rozhodnutí soudu a připravili novelu zákona o zbraních. Nic to ale nemění na faktu, že chceme zachovat práva legálních vlastníků zbraní," sdělil ČTK Hamáček. Podle něj novela zákona o zbraních zavádí požadavky směrnice pouze v "nezbytně nutné míře".

"Stále jsem přesvědčena, že znění směrnice porušuje zásadu proporcionality i subsidiarity a významně a bezdůvodně zasahuje do vlastnických práv. Tato prohra je důsledkem impotence vlády vyjednat pro Českou republiku na půdě a orgánech EU výjimky. Vláda svou nečinností vlastně alibisticky přehodila problém na zákonodárce," napsala Černochová.

"Nadále trváme na tom, že směrnici je třeba v těch ustanoveních, která by se významně negativně dotkla českých legálních střelců, odmítnout. Ochrana našeho právního rámce a systému legální držby zbraní, který je na velmi vysoké úrovni a zajišťuje rovnováhu mezi právy a povinnostmi, je zapotřebí i nadále hájit," dodala. V tiskovém komentáři vyzvala vládu k iniciování celoevropských jednání, která povedou k revizi směrnice.

"Český stát chtěl pro svoje občany uhájit liberálnější přístup k držení a přechovávání zbraní. Bohužel Soudní dvůr EU naši argumentaci podporovanou Maďarskem a Polskem nepřijal a žalobu zamítl, což musíme v této fázi plně respektovat," uvedl Babiš. Stejně jako Hamáček připomněl, že vnitro připravilo nový návrh zbraňové legislativy, který maximálně omezuje dopady směrnice. Ve Sněmovně podle nich byla dosažena dohoda na jejím projednání tak, aby ČR nebyla vystavena sankcím.

V okamžiku, kdy Česko vyčerpalo všechny možnosti změny směrnice, bude TOP 09 postupovat podle šéfa sněmovního klubu Miroslava Kalouska v souladu s pravidly. "Budeme hlasovat pro implementaci," uvedl. Doplnil, že se nikdo nemusí bát, že by přišel o svoji brokovnici. Podle předsedy poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška bylo jasné, že žaloba má nulovou šanci na úspěch. Česko směrnici bude zavádět, podle Bartoška je důležité, aby to bylo co nejšetrnějším způsobem.

"Je škoda, že vláda navzdory rozpočtu na právní služby, které čerpá, nedokázala předložit Evropskému soudnímu dvoru lepší argumenty. Myslím, že je třeba pracovat na novele zbraňové směrnice, která by evropské právo více přiblížila českým zákonům v době před jejím zavedením," napsal ČTK europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti).