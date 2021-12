Soud EU: Vítkovice Steel nemají nárok na bezplatné povolenky za tekutý kov

Lucemburk/Brusel - Ostravská hutní společnost Vítkovice Steel nemá nárok na bezplatné emisní povolenky za téměř 400 milionů Kč související s produkcí tekutého železa, o které se soudí s českými úřady. Rozhodl o tom dnes soudní dvůr Evropské unie. Firma podle verdiktu soudu nevyráběla tekutý kov, a tudíž nemá nárok na finanční úlevy, které jsou spojené s jeho produkcí.

Spor se táhne přes sedm let a týká se povolenek, které byly podle ostravské firmy nesprávně přiděleny tehdejší huti ArcelorMittal Ostrava (AMO, nyní Liberty Ostrava). Vítkovice Steel (VS) od AMO odebíraly tekuté železo jako meziprodukt, z nějž pak dál vyráběly ocel. Podle vedení VS ale české úřady započetly veškeré emise vzniklé při výrobě pouze ve prospěch AMO. Vítkovické ocelárny proto dostaly za období 2013 až 2020 jen polovinu povolenek, na něž měly podle firmy nárok.

České soudy zabývající se žalobou VS se letos v květnu obrátily na unijní soud se žádostí o vyjádření. "V projednávané věci sporné zařízení v původním řízení nevyrábí tekutý kov, a proto mu nemohou být přiděleny bezplatné emisní povolenky v rámci referenční úrovně produktu pro tekutý kov," rozhodli dnes unijní soudci. Vítkovice Steel by podle soudu neměly mít nárok na povolenky ani v případě, že by se o ně firmy rozdělily, a povolenky tudíž nebyly přiděleny dvakrát.

Povolenky opravňují velké průmyslové znečišťovatele k vypouštění oxidu uhličitého do ovzduší. Firmy dostávají část povolenek bezplatně od státu, zbytek si mohou koupit na trhu nebo v aukci. Provozovatelé své emise monitorují a vykazují úřadům, za což mají nárok na odečtení části nákladů.