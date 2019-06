Soud EU oznámí verdikt ohledně změn na polském nejvyšším soudu

Lucemburk - Soudní dvůr Evropské unie dnes oznámí verdikt ohledně změn, které současná polská národně-konzervativní vláda prosadila pokud jde o personální složení nejvyššího soudu. Varšavu kvůli nim zažalovala Evropská komise. Už v dubnu generální advokát unijního soudu v nezávislém stanovisku uvedl, že nové předpisy jsou v rozporu s právem EU.

Podle polského zákona z roku 2017 byl věk odchodu do penze soudců obecných soudů, státních zástupců a soudců nejvyššího soudu snížen na 60 let v případě žen a 65 let pro muže. Dříve tito justiční činitelé odcházeli do důchodu v 67 letech.

Generální advokát došel k závěru, že změny "porušují zásadu neodvolatelnosti soudců", jejíž dodržování je nutné pro řádnou ochranu těchto představitelů justice. Stanovisko není závazné, nicméně následné rozhodnutí unijního soudu bývá obvykle velmi podobné.

Kritici sporného polského zákona, který změnu zavedl, tvrdí, že cílem byla personální čistka. Naopak podle jeho zastánců z řad vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) norma souvisí s potřebou zefektivnit práci justičního orgánu a zbavit se soudců spojovaných ještě z komunistickým režimem před rokem 1989.