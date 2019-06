Soud EU odmítl plán na německé mýtné, diskriminuje cizince

Lucemburk - Soudní dvůr Evropské unie dnes uznal stížnost Rakouska na chystané německé dálniční poplatky pro osobní automobily. Opatření podle soudu diskriminuje majitele motorových vozidel ze zahraničí, a je tak v rozporu s unijním právem. Němci přitom chtěli od motoristů, včetně zahraničních, začít mýtné vybírat od října 2020. Německá vláda u soudu narazila se související daňovou úlevou pro německé řidiče. Ministr dopravy Andreas Scheuer reagoval, že v současné podobě je zavádění mýtného v Německu "ze stolu". Bude se však podle něj zvažovat jiný plán.

Kritikům od počátku vadilo, že dálniční poplatky měly fakticky hradit jen zahraniční řidiči. Rakousko napadlo plán Německa zavádět mýtné pro osobní auta v roce 2017. Vídeň poukazovala na diskriminaci, což nyní unijní soud se sídlem v Lucemburku uznal.

"Mýtné na osobní automobily je tak v této formě bohužel ze stolu," řekl ministr Scheuer. Zpoplatnění dálnic po vzoru ostatních zemí však politik z bavorské strany CSU nevzdává a na ministerstvu zřídil pracovní skupinu, která o má o projektu jednat ještě dnes. "Dnešním dnem diskuse není u konce," řekl. Poznamenal, že verdikt soudu EU byl "překvapivý a politováníhodný". Německo se svou nejrozsáhlejší dálniční sítí v Evropě patří mezi několik málo zemí, kde se za průjezd nic neplatí.

Poplatek je podle unijního soudu "diskriminační, protože finanční zatížení, které z něj plyne, ponesou fakticky jen vlastníci a řidiči vozidel registrovaných v jiných členských státech".

Připojení k žalobě na Německo zvažovala i Česká republika, vláda se ale posléze nepřipojila. Rakousko mělo v unijním řízení podporu Nizozemska, na stranu Německa se zase postavilo Dánsko.

"Soudní dvůr dnešním rozsudkem konstatuje, že poplatek za využívání pozemních komunikací v kombinaci se slevou na dani z provozu motorových vozidel, kterou mohou uplatnit vlastníci vozidel registrovaných v Německu, představuje nepřímou diskriminaci na základě státní příslušnosti a porušení zásad volného pohybu zboží a služeb," uvedl rovněž unijní soud. Generální advokát unijního soudu Nils Wahl přitom v únoru konstatoval, že o diskriminaci nejde a doporučil, aby soudci rakouskou žalobu zamítli.

Německo v roce 2015 přijalo právní rámec pro zavedení poplatku za užívání spolkových silnic, tedy v zásadě komunikací první třídy, a dálnic. Poplatky za osobní auta chtělo původně zavést letos, ale kvůli soudnímu sporu muselo opatření odkládat. Zahraniční motoristé měli platit jen za užívání dálnic.

Fakticky by ale mýtné podle stávající úpravy platili jen zahraniční řidiči. Majitelům aut registrovaných v Německu by se totiž o zaplacenou částku snížila daň z motorových vozidel.

Výše německého mýtného by se lišila v závislosti na objemu motoru a množství emisí, jak je tomu už nyní u nákladních automobilů. Cena desetidenní elektronické dálniční známky se pohybovala v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur (zhruba 64 až 639 korun). Nejdražší roční mýtné by přišlo na 130 eur (3320 korun).

Dnešní verdikt uvítali rakouští politici. "Soudci Soudního dvora EU prohlásili německé mýto na osobní automobily za diskriminační, a tím naštěstí do věci vnesli jasno," prohlásil dnes rakouský úřadující ministr dopravy Andreas Reichhardt. Potěšení vyjádřil také bývalý rakouský ministr dopravy a nyní úřadující šéf rakouských Svobodných (FPÖ) Norbert Hofer.

Šéf frakce vládní koaliční SPD v německém Spolkovém sněmu Sören Bartol kritizoval Scheuera za to, že na na rozsudek nepočkal a zadal systém výběru mýtného soukromé společnosti. "Nyní se musí zajistit, aby nevznikla finanční újma spolkovému rozpočtu," řekl Bartol.

Výběrem německého mýtného byla pověřena rakouská společnost Kapsch spolu s německým pořadatelem koncertů a prodejcem lístků CTS Eventim. "Máme smluvní ochranná ustanovení," upozornil šéf rakouské firmy Georg Kapsch.

Rakouské automotokluby ARBÖ a ÖAMTC vyjádřily úlevu. Německý automotoklub ADAC dnes vyzval k úplnému upuštění od plánu na zavedení mýtného za osobní automobily.