Soud EU: Francie nemůže bezdůvodně zakázat cigarety z konopí z ČR

Lucemburk/Brusel - Francie nemůže bez řádného zdůvodnění zakázat prodej elektronických cigaret s olejem z konopí vyrobeným v Česku. Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož francouzský zákaz porušuje unijní právo na volný pohyb zboží na jednotném trhu. Případné omezení musí jakákoli členská země odůvodnit vědecky podloženými argumenty o ochraně veřejného zdraví, dodal nejvyšší orgán unijní justice.

Soud v Lucemburku se vyjádřil ke sporu mezi někdejšími vedoucími pracovníky francouzsko-české firmy, která dodávala na francouzský trh pod značnou KanaVape e-cigaretu s esencí z konopí. Olej do cigaret byl vyroben v Česku z celých rostlin konopí, tedy i listů a květů. Francie však povoluje komerčně využívat pouze vlákna a semena konopí.

Základem pro výrobu oleje byl podle soudu kanabidiol (CBD), tedy jedna z molekul konopí, která nemá psychotropní účinky. Cigarety proto podle firmy neobsahovaly tetrahydrokanabinol (THC), který je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se v především v květech konopí.

Francouzský soud ve sporu táhnoucím se od roku 2014 dvojici pracovníků firmy vyměřil podmíněné tresty vězení a pokutu 10.000 eur (270 tisíc korun). Oba se proti rozsudku odvolali a soud vyšší instance se obrátil na unijní justici s žádostí o vyjádření, zda není francouzský zákon zakazující prodej CBD vyprodukovaného v jiné zemi z celých rostlin v rozporu s právem EU.

Podle soudu nelze CBD na základě zjištění vědců považovat za omamnou látku, jejíž prodej by bylo možné zakázat. Francouzská norma znemožňující její prodej proto porušuje pravidlo o volném pohybu zboží. Francie by podle unijní justice mohla naproti tomu zákaz zdůvodnit ochranou veřejného zdraví. Francouzský soud by však nejprve musel "posoudit dostupné vědecké údaje", aby se přesvědčil, že "riziko pro veřejné zdraví není založeno na čistě hypotetických úvahách".