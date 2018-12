Lucemburk/Brusel - Soud Evropské unie dnes potvrdil, že Velká Británie může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU. Rozhodnutí by se muselo uskutečnit v souladu s britskou ústavou. Výsledkem by podle soudu bylo, že země by zůstala členem společenství za stejných podmínek jako dosud. Unijní soud se k věci vyjádřil jen den před tím, než má britský parlament hlasovat o smlouvě upravující samotný odchod Británie z EU.

Londýn může podle soudu své rozhodnutí stáhnout do chvíle, než tato "rozvodová dohoda" začne platit. Pokud by přijata nebyla, pak do uplynutí dvou let od oznámení Británie odejít z EU, což je do 29. března 2019. A jestliže by se strany podle platných pravidel dohodly na prodloužení tohoto dvouletého období, pak do konce prodloužení.

Rozhodnutí stáhnout brexit by muselo být výsledkem demokratického procesu v souladu s britskými ústavními požadavky. Toto "jednoznačné a bezpodmínečné" rozhodnutí by následně musela britská vláda oznámit písemně Evropské radě (vrcholné instituci EU), uvedl unijní soud.

S žádostí o výklad článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, kterou se okolnosti odchodu Británie řídí, se na unijní soudní instanci obrátil soud ve skotském Edinburghu kvůli sporu mezi skupinou prounijních skotských politiků a britským ministrem pro brexit. Příslušný článek totiž o možné změně postoje odcházející členské země přímo nic neuvádí.

Na to dnes unijní soud sám poukázal, když uvedl, že článek změnu rozhodnutí nezakazuje, ale také nijak výslovně neumožňuje. Soud je toho názoru, že pokud má podle článku 50 členská země EU suverénní právo samostatně se rozhodnout o odchodu, plyne z toho, že má analogické právo své rozhodnutí změnit.

"Podmínit právo na odvolání (záměru vystoupit) jednomyslným souhlasem Evropské rady, jak navrhovaly Evropská komise a Evropská rada, by změnilo jednostranné suverénní právo v právo podmíněné a bylo by neslučitelné s principem, že členský stát nemůže být nucen k tomu, aby EU opustil proti své vůli," uvedl soud v tiskové zprávě.

Britská vláda premiérky Theresy Mayové přitom nechtěla, aby unijní soud tuto - podle ní hypotetickou - věc vůbec řešil. Uváděla totiž, že nemá zájem měnit rozhodnutí, které je odrazem výsledku referenda z roku 2016, v němž Britové o vystoupení z EU rozhodli.

Unijní soud dnes tento pohled odmítl s tím, že otázka skotského soudu je relevantní. Následující rozhodnutí skotského soudu, které dnešní názor unijní instituce zohlední, totiž vyjasní britským poslancům, kteří se chystají hlasovat o brexitové smlouvě, jaké do budoucna existují možnosti.

Není totiž vůbec jisté, zda se Mayové ve skepticky naladěném britském parlamentu tento týden podaří obsáhlou a řadu měsíců dojednávanou smlouvu o spořádaném odchodu vůbec prosadit. V opačném případě by kromě zmatků na britské politické scéně hrozil také náhlý a chaotický "tvrdý brexit" se všemi hospodářskými důsledky.

Pokud by Británie záměr odejít popsaným způsobem zvrátila, zůstala by členem EU za stejných podmínek jako dosud a celá procedura odchodu podle článku 50 by byla ukončena, uvedl soud.

Mayové hrozí odchod z funkce premiérky, píší britské deníky

Téma brexitu se dnes dostalo na titulní stránky všech britských deníků. S ohledem na úterní hlasování Dolní sněmovny o brexitové dohodě s Evropskou unií se řada listů shoduje, že premiérka Theresa Mayová má před sebou možná poslední týden ve funkci. "Labouristé větří krev a rebelové od toryů kují pikle, jak se jí zbavit, napsal bulvární list Daily Mirror v článku, který doprovodil titulkem Konec vlády Mayové.

Podobný názor má deník i, který své čtenáře informoval o tom, jak se nespokojenci z řad konzervativců šikují, aby Mayovou zapudili. List rovněž informoval o možných kandidátech, kteří by Mayovou nahradili. Někdejší ministři pro brexit, práce a zahraničí Dominic Raab, Esther McVeyová a Boris Johnson, o kterých se v této souvislosti často spekuluje, totiž odmítli vyloučit, že by se o funkci zajímali.

"S blížícím se hlasováním se Mayová modlí za vykoupení," uvedl v titulku The Daily Telegraph. Ten v článku podobně jako konkurenční média použil nedělní fotografii Mayové, která v dešti přes hřbitov odchází z kostela v Maidenheadu.

Osudu Mayové se věnuje rovněž The Times, který poznamenal, že rebelové se připravují na vyslovení nesouhlasu s Mayovou jako lídryní konzervativců, což by znamenalo pád její vlády. Aby se tak stalo, musí nejméně 48 konzervativních zákonodárců předložit příslušnému sněmovnímu výboru dopisy s vyjádřením nedůvěry premiérce. Nejmenovaný bývalý ministr listu The Times řekl, že by byl velmi překvapen, pokud by výbor tento týden 48 dopisů nedostal.

The Times považují brexit za jednu z největších výzev, kterým Británie kdy čelila. Tématu se proto dnes věnuje komentářem, ve kterém varuje před odmítnutím plánu Mayové.

"Jakákoli varianta brexitu může skončit špatně," napsal dnes v komentáři deník The Times, podle kterého ale jedině plán Mayové nabízí jasný přehled a potenciál hladce projít odlukou. Pokud v úterý parlament dohodu odmítne, zbudou jen ty nejhorší scénáře, které se Britům začnou sypat na hlavu.

"Rezignace premiérky, hlasování o důvěře, možnost nových voleb, rozhodnutí uspořádat druhé referendum, případně vůbec žádná dohoda," uvedl The Times. Deník zároveň varoval, že i když parlament hlasování o plánu odloží, hrozby zůstanou.

Zastánci tvrdého brexitu, tedy odchodu Británie ze všech unijních struktur, sice říkají, že všechna rizika takovéhoto postupu se za cenu nezávislosti na unijním právu vyplatí podstoupit, ale podle The Times jako bezprostřední dopad hrozí ekonomická katastrofa.

"Může to být jen krátký otřes, jak tvrdí zastánci tvrdého brexitu, ale může to trvat také mnohem déle než irská pojistka," poznamenal The Times. Takzvaná irská pojistka je jedním z hlavních terčů kritiky zastánců tvrdého brexitu z řad konzervativců, ale i členů severoirské Demokratické unionistické strany (DUP), která drží menšinovou vládu Mayové u moci. Pojistka by měla zajistit, že na hranici mezi Irskem a Severním Irskem nevznikne ostře střežená hranice v případě, že se Británie s EU během přechodného období po brexitu nedohodne na budoucích vztazích.

Skotská premiérka: Soud EU poskytl Británii další řešení

Verdikt Soudu Evropské unie, že Spojené království může jednostranně stáhnout svůj záměr odejít z EU, otevřelo britskému parlamentu nové řešení brexitu v podobě vypsání druhého referenda. Na twitteru to dnes napsala skotská první ministryně Nicola Sturgeonová.

"Prodloužení článku 50, abychom získali čas k novému hlasování, po kterém by následovalo odvolání článku 50 v případě, že by výsledkem bylo zůstat, je nyní pro Dolní sněmovnu otevřenou možností," napsala Sturgeonová. Ta právě o druhé referendum usiluje, neboť si nepřeje, aby Británie z unie odešla.

Unijní soud ve výkladu článku 50 lisabonské smlouvy o fungování EU, kterým se odchod členské země z unie řídí, konstatoval, že Londýn může žádost o vystoupení z EU jednostranně odvolat. Pokud by se Británie navíc s ostatními státy dohodla na prodloužení dvouleté lhůty pro výstupová jednání, která skončí 29. března 2019, takovému kroku podle soudu také nic nebrání.

Vláda britské premiérky Theresy Mayové ale vypsání nového referenda o unijní budoucnosti Spojeného království odmítá a tvrdí, že občané země se pro odchod jasně vyslovili v plebiscitu v červnu 2016.

Podobně se dnes vyjádřil i britský ministr zahraničí Jeremy Hunt při příchodu na bruselské jednání se svými kolegy z ostatních členských států. Řekl, že verdikt soudu je nepodstatný, protože Británie unii 29. března opustí. Dodal, že záměrem britské vlády není brexit jakkoli zdržovat.