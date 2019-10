Soud dnes rozhodne v případu zastřelené čerpadlářky v Nelahozevsi

Praha - Krajský soud v Praze dnes rozhodne v případu loňského přepadení benzinové pumpy v Nelahozevsi na Mělnicku, při kterém byla zastřelena čerpadlářka. Obžalobě čelí dva muži. Pro Davida Šindlera, který podle obžaloby ženu zastřelil, požaduje státní zástupce výjimečný trest, tedy přes 20 let vězení. Ivan Hollitzer, který je stíhán kvůli loupeži, by měl podle žalobce strávit ve vězení okolo pěti let.

Tragédie, která vyvolala velkou pozornost veřejnosti, se stala loni v noci na 3. prosince, kdy maskovaní muži vtrhli na čerpací stanici. Jeden měl krátkou střelnou zbraň, kterou podle policie osmapadesátiletou ženu zastřelil. Lupiči podle dřívějších informací policie odcizili pokladnu s 10.000 korunami, tři kartony cigaret a další zboží za zhruba 20.000 korun.

Šindler, který byl v minulosti několikrát trestán, vinu odmítá a tvrdí, že na místě vůbec nebyl. Hollitzer se k loupeži přiznal, za střelce označil právě Šindlera. Tomu hrozí až 20 let nebo výjimečný trest, Hollitzer může být potrestán maximálně deseti lety vězení. Příbuzní zastřelené ženy po Šindlerovi požadují 2,1 milionu korun.