Praha - Obvodní soud pro Prahu 1 se dnes nebude zabývat případem bývalého tajemníka hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Jaroslava Staníka, který čelí obžalobě kvůli nenávistným výrokům proneseným ve Sněmovně. Jednání, které se mělo konat od 13:00, bylo těsně před začátkem odročeno, řekl novinářům příslušník justiční stráže. Důvod ani termín příštího jednání sdělit nemohl. Staník dnes k soudu nepřišel.

Soudkyně Helena Králová odkázala novináře s dotazy ohledně jednání na mluvčí soudu Pavlu Hájkovou. Ta na dotaz ČTK zatím nereagovala.

Staník čelí obžalobě z podněcování nenávisti a popírání, schvalování a ospravedlňování genocidy. Soudkyně Králová ho na konci července potrestala roční podmínkou s dvouletým odkladem, měl také zaplatit 70.000 korun jako pokutu. Staník však s trestním příkazem nesouhlasil, soudkyně proto musela nařídit hlavní líčení.

Staník podle některých svědků incidentu loni v říjnu posílal ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu a vyzýval údajně k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození. Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) popsala, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Poté řekl, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat.

Staník byl tajemníkem SPD a asistentem poslance SPD Jaroslava Holíka. V asistentské funkci Staník na přelomu loňského listopadu a prosince skončil, protože byl podle poslance Holíka příliš vytížen jako tajemník. Předseda SPD Tomio Okamura následně letos uvedl, že Staník není členem a už ani tajemníkem hnutí. Média ale nedávno uvedla, že má Staník nadále přístup do Sněmovny. Mluvčí SPD Michaela Dolenská serveru lidovky.cz na konci srpna řekla, že Staník předává agendu své nástupkyni.