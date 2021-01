Soud dnes nařídil na březen hlavní líčení v kauze Bereta

Praha - Okresní soud Praha-východ po dnešním předběžném projednání obžaloby v kauze Bereta, která se týká údajného vynášení informací z trestních řízení, nařídil hlavní líčení. V případu čelí obžalobě pražská žalobkyně Dagmar Máchová, policista protikorupční jednotky Radek Holub, bývalý celník Pavel Šíma a někdejší policisté Igor Gáborík a Vladimír Zmrhal. Hlavní líčení má začít 22. března výslechem obžalovaných. ČTK to dnes řekli pražská vrchní státní zástupkyni Lenka Bradáčová a obhájce jednoho z obžalovaných Vlastimil Rampula.

Dnešní jednání soudu mělo být původně veřejné, kvůli epidemické situaci se ho nakonec veřejnost ale zúčastnit nemohla. Bradáčová novinářům po jeho skončení řekla, že soud při zhruba hodinovém jednání mimo jiné vypořádával námitky obviněných. Dodala, že s rozhodnutím o zahájení hlavního líčení je spokojena, bylo v souladu s jejím návrhem.

Vedoucí odboru protikorupční policie Holub, celník Šíma a žalobkyně Máchová jsou podle dřívějších informací viněni z toho, že neoprávněně předávali soukromému detektivovi Gáboríkovi informace, například z kauz Nemocnice Na Homolce nebo pražského dopravního podniku. Gáborík je pak údajně poskytoval svým klientům.

Skupina čelí obžalobě za trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku, podplacení, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, porušení tajemství listin a podílnictví. Nejpřísnější trest hrozí za přijetí úplatku úřední osobou, a to tři až deset let vězení nebo propadnutí majetku. Za podplacení úřední osoby mohou soudy uložit až šestileté vězení, za neoprávněný přístup do systému až čtyři roky, za zbylé trestné činy až pět let odnětí svobody.

Gáboríka, Šímu a Holuba policie obvinila v květnu 2016, Máchovou začali policisté stíhat o pět měsíců později. Zmrhal byl za podílnictví obviněn na konci roku 2018. Máchové byly v květnu 2016 v souvislosti s prošetřováním kauzy Bereta odebrány všechny trestní případy a městské státní zastupitelství ji přeřadilo na netrestní úsek. Po zahájení stíhání ji tehdejší ministr spravedlnosti Robert Pelikán (za ANO) dočasně zprostil funkce.