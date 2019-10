Soud dal muži z Březinova lihového gangu 9 let, dalšího zprostil

Olomouc - Olomoucký krajský soud potrestal správce Březinova ostravského areálu Ivana Kováříka devíti lety a dvěma měsíci vězení. Podle soudu byl členem organizované zločinecké skupiny Radka Březiny, která obchodovala s nezdaněným lihem, a má podíl na škodě ve výši 364 milionů korun. Tomáše Pantlíka, který se staral o sklad v Olomouci, soud zprostil obžaloby. Dospěl k závěru, že žalovaný skutek není trestným činem. Žalobce si v případě Pantlíka na místě odvolal. Odvolání bude podávat i Kovářík, kauza tak míří k vrchnímu soudu.

Podle soudce Eduarda Ondráška Kovářík o trestné činnosti Březiny věděl a aktivně se toho účastnil. Trest si odpyká v mírnějším typu věznice s ohledem na dosavadní bezúhonnost. "Trest je přiměřený, jde o organizovanou zločineckou skupinu. Pan Kovářík byl ve vyšší pozici v této skupině, byl v původní partě lidí, kteří tuto trestnou činnost rozjeli," uvedl soudce.

Oba muži byli poslední obžalovaní z hlavní větve Březinovy kauzy. Čítala původně osm obžalovaných, kromě Pantlíka byli všichni členy organizované zločinecké skupiny. Zbylých šest již bylo původně pravomocně potrestáno v červnu 2017. Nejvyšší trest dostal Březina, za daňový únik 5,6 miliardy korun si odpykává 13 let vězení. Kováříkovi dnes soud uložil stejný trest jako minule. Pantlík poprvé dostal podmíněný trest, podle soudu však po vrácení případu žádné nové důkazy o jeho vině nepřibyly.

Kovářík, který dnes u soudu nebyl, dostal trest i za starší část této kauzy, která byla původně zastavena kvůli promlčení. Na základě dovolání žalobce ji ale vrátil Nejvyšší soud. Šlo o čištění lihu v Ostravě v letech 1998 až 2001, který měl sloužit k nelegální výrobě alkoholu. Do skladů v Ostravě Mariánských Horách nechal Radek Březina denaturovaný líh navážet až čtyřikrát týdně. Tajným potrubím byl přečerpáván do vedlejší Likérky Daněk. Odtud pak byl vyčištěný a zbavený příměsí odvážen odběratelům bez zaplacení spotřební daně. Soud uvedl množství 1,3 milionu litrů lihu.

Kovářík je souzen i za druhou část kauzy z let 2004 až 2013, kdy se podle soudu jako správce a řídící osoba ostravského areálu podílel na ukrytí nelegálního lihu v tajných nádržích, které zde nechal Radek Březina vybudovat. Kovářík po celou dobu popíral, že by se na nelegální činnosti podílel. "Odvolání určitě podáme. Rozsudek je víceméně kopií původního rozsudku, výtky, které vrchní soud k němu měl, stále trvají," uvedl obhájce Kováříka Richard Frommer. Naopak žalobce byl s rozhodnutím v jeho případě spokojen, a to s vinou i trestem.

V případě Pantlíka šlo podle žalobce o okrajovou postavu, je ale přesvědčen, že se snažil Březinovu trestnou činnost zakrýt. "Nemohu souhlasit s tím, že jeho jednání bylo zcela beztrestné, proto jsem si podal odvolání přímo do protokolu," uvedl státní zástupce Miroslav Stoklásek. V září 2012, kdy policisté na Březinův tajný sklad v bývalých olomouckých sladovnách narazili, se podle obžaloby snažil Pantlík oddálit otevření skladu, aby umožnil zametení stop. Podle soudce Ondráška však o tom nejsou důkazy. "Nikdo nepředložil žádné další důkazy, doplnění dokazování nenavrhla ani obžaloba," dodal soudce. Případem obou obžalovaných se tak bude ještě zabývat olomoucký vrchní soud.