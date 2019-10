Soud: Cisterciáci Vyšší Brod nemají nárok na 2084 státních lesů

Hradec Králové, - Cisterciácké opatství Vyšší Brod nemá restituční nárok na 2084 hektarů lesa v Jihočeském kraji. Letošní rozhodnutí pražského Vrchního soudu, že lesy patří státnímu podniku Lesy České republiky, po dovolání řádu v září potvrdil Nejvyšší soud. ČTK to dnes řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Představený kláštera Justin Berka ČTK řekl, že se budou dál bránit, podají ústavní stížnost. Klášter bude muset zřejmě propustit část lesníků, dodal.

Cisterciáci pozemky původně získali v restituci v roce 2017 na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu. Státní podnik s tím nesouhlasil a obrátil se na soud. Po pravomocném verdiktu Vrchního soudu v Praze cisterciáci pozemky vrátili Lesům ČR.

"Vycházeli jsme z archivních dokumentů. Plyne z nich, že šlo o konfiskaci na základě Benešových dekretů, a majetek tedy patří státu," uvedl generální ředitel LČR Josef Vojáček.

Berka dnes ČTK potvrdil, že Nejvyšší soud rozhodl v neprospěch řádu. Zprávu dostal 7. října. "Zatím jsem to četl zevrubně, jsme velmi smutní. Budeme se dál bránit, protože je to nespravedlnost," řekl. V rozhodnutí podle něj stojí, že Benešovy dekrety jsou platné. Berka se domníval, že Nejvyšší soud, k němuž řád podal dovolání, vezme argumenty cisterciáků v úvahu.

"Je to pro mě naprosto nepochopitelné, že soud může dojít k závěru, že nejsme oprávnění restituenti, že nemáme nárok na vrácený majetek, který ukradli jak nacisti, tak potom komunisti ... že Nejvyšší soud potvrzuje ty křivdy. Věřím, že Bůh je mocný, že pravda se prosadí, ale trvá to dlouho," řekl Berka.

Lesy ČR začaly cisterciáky vrácené lesy na Vyšebrodsku a Českokrumlovsku znovu spravovat letos v červenci. Oblast je zasažená kůrovcovou kalamitou. "Do konce roku chceme na této ploše vytěžit asi 8000 metrů krychlových dřeva poškozeného kůrovcem. Zatím jsme zpracovali 3500. Do zimy ošetříme mladé lesní porosty proti buřeni a okusu zvěří," uvedl českobudějovický krajský ředitel LČR Pavel Kub. V roce 2020 hodlají LČR na vrácených pozemcích zalesnit asi 12 hektarů.

Jak Berka už dřív řekl ČTK, vracení lesů podle cisterciáků brzdí obnovu kláštera a práci mohou ztratit desítky lidí. Řád může přijít i o část rybníků. Berka dnes informaci o soudu oznámil zaměstnancům. "Část lesáků budu muset asi propustit, poněvadž bychom to neměli z čeho utáhnout ... měli jsme poradu a musíme to celé přehodnotit, co dál, i další investice na opravy," řekl Berka.

Cisterciáci vlastní 3400 hektarů lesů. Ondřej Dušek z firmy Bernardinum, která se o majetek cisterciáků stará, v létě uvedl, že řád bude muset vrátit 2500 hektarů a Státní pozemkový úřad chce obnovit řízení, z nějž by připadly státu další lesy i část z téměř 20 hektarů rybníků. Řádu patří ještě 300 hektarů polí.

Firma Bernardinum spravuje cisterciácký majetek. Má 12 lesníků, zaměstnává dalších 40 lidí, mezi nimi jsou těžaři, spediční firmy, které vozí dřevo, i stavební firmy. Pro klášter pracuje denně 60 lidí. Roční obrat firmy je 90 milionů Kč. Klášter ročně navštíví 30.000 lidí.

Vyšebrodský klášter je jediný fungující mužský cisterciácký klášter v ČR a národní kulturní památka. Opatství založil v roce 1259 Vok z Rožmberka. Po vzniku Československa přišel klášter po pozemkové reformě o většinu statků. Za nacismu obsadilo budovy gestapo, mělo tam depozitář nakradených cenností. Komunisté klášter v roce 1950 zrušili, obnoven byl v roce 1990.