Soud chce v úterý rozhodnout, zda propustí lobbistu Janouška na svobodu

Praha - O stížnosti odsouzeného lobbisty Romana Janouška proti zamítnutí jeho žádosti o dřívější propuštění z vězení plánuje pražský městský soud rozhodovat v úterý. Na dotaz ČTK to dnes sdělil mluvčí soudu Adam Wenig. Jednání bude podle něj neveřejné. Pokud by soud Janouškovi vyhověl, musel by dát věznici okamžitě pokyn k lobbistovu propuštění.

"Soud bude s největší pravděpodobností rozhodovat v úterý 20. 12. 2022," uvedl Wenig. Rozhodnutí bude moci s povolením předsedkyně soudního senátu komentovat v daný den pouze v případě, jestliže by se Janoušek dostal na svobodu. Pokud soud mužovu stížnost zamítne nebo pokud věc vrátí obvodnímu soudu, bude rozhodnutí možné zveřejnit až poté, co ho městský soud vyhotoví a rozešle procesním stranám.

Janoušek je ve vězení na 4,5 roku za dopravní nehodu, kterou způsobil úmyslně a pod vlivem alkoholu. Odpykal si zatím zhruba 2,5 roku, trest měl dlouhodobě přerušený ze zdravotních důvodů. Jeho žádost o podmíněné propuštění zamítl nadvakrát Obvodní soud pro Prahu 6 s odůvodněním, že muž se zatím dostatečně nepolepšil.

Lobbista byl původně obžalovaný za pokus o vraždu, soudy ho ale uznaly vinným z ublížení na zdraví a z řízení pod vlivem návykové látky. Brněnská justice mu pak výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž muži po operaci hlavy hrozí těžké poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. Sledování ale poté lobbistu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách.