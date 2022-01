Soud bude jednat o možném podmíněném propuštění Davida Ratha z vězení

Brno - Krajský soud v Brně dnes bude neveřejně jednat o možném podmíněném propuštění někdejšího středočeského hejtmana za ČSSD Davida Ratha z vězení. Městský soud loni v listopadu sice rozhodl o Rathově podmíněném propuštění s délkou zkušební doby sedm let, státní zástupkyně ale proti rozhodnutí podala stížnost. Krajský soud dnes o stížnosti pravomocně rozhodne. Pokud jí zamítne, Rath by měl z vězení vyjít ještě dnes. Rath si odpykává sedmiletý trest za korupci. Za sebou má polovinu trestu, tedy 3,5 roku vězení.

Návrhem se zabývají brněnské soudy, protože někdejší výrazný politik ČSSD si trest odpykává ve věznici v Brně-Bohunicích. Žádost nepodal Rathův advokát, ale organizace Svaz pacientů České republiky. Podle městského soudu bylo Rathovo hodnocení ze strany věznic velice kladné a pro nápravu bývalý hejtman udělal ve vězení maximum. Státní zástupkyně ale míní, že u Ratha nenastala sebereflexe v takové míře, aby si uvědomil, co spáchal a jakým způsobem to mělo vliv na nahlížení na politiky. Připomněla také, že nezaplatil celý peněžitý trest. Podle ní by také bylo podmíněné propuštění Ratha předčasné, protože mu byl trest v související kauze nepravomocně o rok zvýšen.

Krajský soud bude o stížnosti jednat neveřejně, rozhodne takzvaně od stolu. Při jednání senátu tak Rath přítomen nebude, stejně tak ani jeho obhájce či žalobkyně. Soud pravděpodobně rozhodne ještě v dopoledních hodinách. V případě, že Ratha na podmínku propustí, někdejší politik by věznici mohl opustit během několika hodin.

Policie Ratha zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem, který si nesl v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případech ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku a budovy gymnázia v Hostivici nedaleko Prahy. V této takzvané první větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení a také desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU. Z částky zatím zaplatil zhruba polovinu. Rozsudek v této větvi korupční kauzy kolem Ratha loni potvrdil Nejvyšší soud, když odmítl všechna dovolání.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.