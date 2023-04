Soud: Babiš nebyl stíhán pro jednání související s jeho politickou aktivitou

Praha - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš nebyl stíhán ani postaven před soud pro jednání, které by jakkoli souviselo s jeho politickou aktivitou, ale kvůli podezření ze spáchání závažné trestné činnosti proti majetku, které se mohl dopustit léta před svým vstupem do politiky. V písemném odůvodnění rozsudku v kauze Čapí hnízdo, které ČTK získala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, to zdůraznil předseda trestního senátu pražského městského soudu Jan Šott. Osvobozující rozsudek nad Babišem a jeho někdejší poradkyní Janou Nagyovou vynesl soud 9. ledna. Státní zástupce Jaroslav Šaroch proti němu minulý týden podal odvolání, případem se tak bude muset zabývat Vrchní soud v Praze.

"V každé zdravě fungující civilizované společnosti je normální a běžné, že osoba, která vstoupí do politiky a uchází se o nejvyšší veřejné funkce, se vystaví zvýšené pozornosti a kontrole veřejnosti, především médií, a to včetně – nebo možná především – zkoumání své minulosti," konstatoval v odůvodnění verdiktu Šott. "Pokud je šetření podezření vzniklého v této kauze, byť zčásti, skutečně důsledkem právě takové zvýšené kontroly, nelze než uzavřít, že se jedná o důsledek vzhledem k působení obžalovaného v politické sféře zcela přirozený," dodal. Soudce ale doplnil, že do posouzení věci soudem se politické působení Babiše v žádném případě nepromítlo.

"Výroky politických odpůrců či naopak příznivců obžalovaného i výroky ministra spravedlnosti vypovídají pouze o jejich názorech, vidění světa či politické kultuře a ani ony nejsou pro rozhodování soudu v této trestní věci jakkoli relevantní," uvedl také Šott.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Oba obžalovaní od počátku vinu odmítají.

Soud případ projednával od loňského září. Při dokazování se podle písemného odůvodnění zabýval zodpovězením dvou otázek - zda se obžalovaní podíleli na zneužití práva tím, že by uměle vytvořili podmínky pro získání dotace vyčleněním společnosti z Agrofertu, a zda byla společnost Farma Čapí hnízdo v době podání žádosti o dotaci malým nezávislým podnikem. Pokud by tomu tak bylo, musel by se soud musel zabývat i tím, zda Babiš s Nagyovou věděli, že o dotaci firma žádat nemůže.

Jako mimořádně důležitý důkaz pro zodpovězení první otázky zhodnotil soudce výpověď podnikatele Jana Bareše. Ten sice vyvrátil obhajobu Nagyové, která tvrdila, že s možností získání dotace přišla až 20. prosince 2007 nebo výpověď Babiše, ze které podle soudu vyplývalo, že nezajišťoval převod akcií na svou rodinu. Barešova výpověď ale podle rozsudku přinesla řadu podstatných informací, které podporují závěr o nevině obžalovaných.

Bareš totiž mimo jiné ve své výpovědi vyloučil, že by úvahy o dotaci hrály roli při rozhodování, že se Farma Čapí hnízdo z Agrofertu vyčlení. Uvedl také, že ho Babiš ujistil, že má zájem v realizaci pokračovat, i kdyby společnost dotaci nezískala. Výpověď svědka Šott hodnotí jako "logickou, přesvědčivou, podrobnou, konzistentní a zcela věrohodnou".

"Z důkazů (...) vyplývá, že důvodem vytvoření Farmy Čapí hnízdo byly spíše rodinné vztahy, dotace byla druhořadá a řešila se, nanejvýš jako podpůrný argument, až poté, co už bylo rozhodnuto, že projekt nebude realizovat Agrofert. Postoj obžalovaného Babiše byl takový, že nově vzniklá firma bude projekt realizovat bez ohledu na to, zda se dotaci podaří obžalované Nagyové získat," uvedl Šott.

Soudce v odůvodnění také uvedl, že výpovědi obou obžalovaných byly kusé a řadu věcí nevysvětlily. Některá jejich vyjádření pak podle soudu nepůsobila konzistentně.

U druhé otázky, tedy zda bylo Čapí hnízdo malým nezávislým podnikem, se soud nejprve věnuje definici takového podniku. Doporučení Komise, které bylo součástí tehdejších pravidel dotačního řízení, totiž stanovilo, že podnik propojený s jiným podnikem může pozici "malého nezávislého podniku" ztratit jen v případě, kdy by působil na stejném trhu, jako podnik s ním propojený, nebo na trhu sousedním. Faktická propojenost pak podle Doporučení není podstatná.

Soud se pak ztotožnil s názorem obhajoby, podle které objektivně k působení na sousedních trzích ve smyslu současného výkladu nedošlo. Společnosti si nekonkurovaly ani na stejném relevantním trhu.

I na druhou otázku tak soud s ohledem na předložené důkazy odpověděl negativně. "Bez ohledu na možnou akademickou diskusi, zda přece jen v některém aspektu nelze dovodit, že Farma Čapí hnízdo nárok na dotaci neměla (...) úvaha o možné vině některého z obžalovaných zcela zjevně ztroskotává přinejmenším na nemožnosti dovození subjektivní stránky trestného činu, tedy prokazatelného úmyslného zavinění kohokoli z obžalovaných," doplnil Šott.

Srozumění obžalovaných s tím, že by v žádosti byly uvedeny nepravdivé skutečnosti, se po provedeném dokazování podle soudu nejeví jako pravděpodobné. "Skutek obžalovaných popsaný v obžalobě tedy není trestným činem a soud oba obžalované obžaloby v souladu s návrhem obhajoby zprostil," dodal soudce.

Babiš neměl důvod dělat ze syna bílého koně, uvedl k Čapímu hnízdu soud

Andrej Babiš mladší, syn bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, nepodepsal ani jeden z dokumentů o převodu akcií ke společnosti Farma Čapí hnízdo. Obžalovaný Babiš ale neměl důvod z něj dělat takzvaného bílého koně, uvedl v rozsudku v kauze Čapí hnízdo soudce Šott. Důvodem pro převod akcií podle něj mohla být snaha o spravedlivé rozdělení majetku mezi členy rodiny.

Obžaloba tvrdí, že Babiš starší zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace. Soud Babiše i jeho někdejší poradkyni Janu Nagyovou v lednu nepravomocně zprostil viny.

Babiš mladší při výslechu řekl, že na něj otec převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal z něj bílého koně. Soudce Šott dospěl na základě důkazů k závěru, že Babiš mladší skutečně ani jednu z listin nepodepsal. Jeho otec navíc musel vědět, že v době, kdy byly smlouvy podepsány, byl Babiš mladší v USA a musel je tedy podepsat někdo jiný. Podle Šotta je ale neuvěřitelná teorie, že by Babiš chtěl ze syna udělat bílého koně. Pokud by chtěl, syna by totiž k převodu podle soudu vůbec nepotřeboval, akcie mohl rozdělit jinak.

"Jako logičtější, rozumněji vysvětlitelný, důvod se jeví, že se skutečně mohlo jednat o snahu rozdělit vlastnictví rodinného podniku spravedlivě mezi členy rodiny, včetně syna, který oproti ostatním o podnikání neměl zájem, přičemž s ohledem na pobyt syna v USA byly listiny podepsány někým jiným," vysvětlil soudce. Doplnil, že taková manipulace by na oprávněnost žádosti o dotaci fakticky vliv neměla.

Podle soudce je ale podivné, že Babiš mladší nepodepsal další smlouvu o převodu akcií z února 2008, kdy už byl v České republice. Šott konstatuje, že Babiš starší v této otázce ponechal "naprostou důkazní tmu", kterou lze naplnit jen spekulacemi. "Ty však jednoznačně nemohou být podkladem pro závěr o vině obžalovaného," uvedl Šott.

Babiš věrohodnost svého syna zpochybnil, když argumentoval jeho psychickým onemocněním. Podle Šotta byla výpověď Babiše mladšího logická, konzistentní a přesvědčivá. Soudce v rozhodnutí upozornil, že to byl Babiš starší, kdo se rozhodl napadat výpověď svého syna zdůrazňováním jeho nemoci. Přitom sám podle Šotta nenabídl žádný relevantní náznak vysvětlení, kdo dané dokumenty podepsal, kdo akcie převzal a disponoval s nimi. Podle soudce je nepředstavitelné, že by Babiš vysvětlení alespoň z podstatné části neznal.

"To je jistě jeho právem, byť v konečném součtu tím své obhajobě nijak nepomohl a zřejmě zbytečně zanechal podezření tam, kde věci mohl vysvětlit. Morální aspekty této obhajoby obžalovaného, v kontextu jím deklarovaného rozhořčení, jak další osoby zacházejí a zacházely s jeho synem, již musí soud – s vědomím nepochybně extrémní zátěže, kterou toto mnohaleté trestní stíhání pro oba obžalované a jejich život představovalo a představuje – ponechat svědomí obžalovaného," uzavřel Šott.