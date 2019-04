Praha - Záložník Tomáš Souček dnešní ligové derby se Spartou nehodnotil dobře, protože domácí remízu 1:1 s odvěkým rivalem bral jako ztrátu. Fotbalistu Slavie kromě neproměněných šancí také mrzel výkon rozhodčího, který podle něj upřel vedoucímu celku nejvyšší soutěže dva pokutové kopy.

První sporný okamžik přišel v 11. minutě, kdy po souboji se sparťanským brankářem Nitou upadl Hušbauer. Rozhodčí nejprve nařídil penaltu, na kterou se už Souček chystal, ale poté ji po poradě s kolegou u videa odvolal a dal domácímu záložníkovi kartu za simulování. "Byl jsem si stoprocentně jistý, že to byla penalta," řekl novinářům Souček.

"Byla to hezká akce a viděl jsem, jak si to Pepa dal krásně a neměl důvod padat, protože by to uklízel do prázdné brány, nikam si to nezakopl. Navíc Pepa takový není, že by padal," přidal Souček. Sám poté ve 20. minutě poslal Slavii do vedení a chvíli na to právě po Zahustelově zákroku na něj se domácí dožadovali druhé penalty.

"Když jsme proti sobě, tak se vzájemně držíme, ale když jdu hrát balon a on mě stáhne zezadu, tak je to penalta. Ale video ukázalo, že ne," řekl Souček. "Kluci říkali, že podle toho, co ukazovali v televizi, tak Pepa zakopl o jeho ruce. Na mě také byla penalta, a kdyby to bylo 2:0, tak už to dohrajeme," dodal.

Podle Součka ale mohla Slavia vyhrát zápas i bez penalt, protože Spartu přehrála a vypracovala si dost šancí. "Je toho víc, co nás mrzí, ale kdybych to řekl, tak dostanu stopku. Hodnotím to záporně, měli jsme zaslouženě vyhrát. Měli jsme strašně moc šancí. V první půli jsme je do ničeho nepustili, měli jednu střelu a ve druhé ani to ne. Jen to z dvaceti metrů pěkně trefil," řekl o vyrovnávací ráně Plavšiče.

Slavia v lize podruhé za sebou remizovala 1:1 a na prvním místě má už jen pětibodový náskok před druhou Plzní. "Pět bodů je hodně, navíc zápas se Spartou je vždycky těžký," uvedl Souček. "Ale je to jasná ztráta. Kdyby někdo řekl, že takhle přehrajeme Spartu, tak to beru, ale zklamali jsme v produktivitě. Oni můžou být rádi za remízu," dodal.