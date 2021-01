Souček změnil výkony celého týmu, chválil jej trenér Moyes

Londýn - Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes si po úterní výhře 3:2 na půdě Crystal Palace pochvaloval, že defenzivní záložník Tomáš Souček po svém loňském příchodu dokázal změnit výkony celého týmu. Pětadvacetiletý český reprezentant dal poprvé v jednom utkání anglické ligy dva góly a věnoval je své ženě.

"Pořád říkám, že Tomáš má skvělou gólovou bilanci. Navíc je to skvělý kluk a také výborný fotbalista. Když si vzpomenete na dobu rok zpátky, kdy jsme ho kupovali, tak ten rozdíl, který v týmu udělal, je fantastický," řekl po klubovou televizi Moyes.

"Přijít a rozjet se v Premier League je velmi těžké v jakékoliv době. On to dokázal a nejen to - přinesl velký rozdíl. Svou poctivostí změnil výkony celého týmu. Je skvělý, dokáže dávat góly a v tomhle zápase to opět ukázal," dodal sedmapadesátiletý skotský trenér.

Souček nejprve v deváté minutě hlavou srovnal na 1:1 a v 25. minutě po standardce otočil stav. V této ligové sezoně si bývalý hráč Slavie polepšil už na sedm branek a z pozice defenzivního záložníka patří do první patnáctky střelecké tabulky soutěže. Celkem od loňského příchodu do West Hamu dal ve 33 utkáních anglické ligy 10 gólů a zažívá tak nejlepší první rok v Premier League ze všech českých hráčů, kteří v prestižní soutěži působili.

"Nejhezčí pocit ve fotbale je, když víte, že jste pomohli svému týmu. Ale tentokrát bych tohle vítězství a oba dva góly chtěl věnovat svojí ženě," uvedl Souček na instagramu. "Je to pro ni těžké, být tady bez možnosti vidět se s dalšími členy rodiny. Děkuju, že se tak skvěle staráš o mě i o naši dceru," doplnil.

Moyesovi Souček připomíná bývalého slavného skotského záložníka Johna Warka, který v sezoně 1980/81 pomohl 14 brankami Ipswichi k triumfu v Poháru UEFA a byl vyhlášen nejlepším britským fotbalistou roku.

"Když si v hlavě v průběhu let projdu skvělé hráče ve středu hřiště, připomíná mi Tomáš Warka, který také nabíhal do vápna o něco později a dokázal skórovat z hloubky," uvedl Moyes.

"Nemohu ho srovnávat se Stevenem Gerrardem, ale hráči, kteří se dostanou z téhle pozice do vápna a střílí góly, to je skvělá věc. On je svým způsobem trochu staromódní, ale jeho přístup a odhodlání jsou na špičkové úrovni. Je radost s ním pracovat," doplnil Moyes.

West Ham v součtu s domácím pohárem poprvé v klubové historii vyhrál prvních šest soutěžních zápasů roku a poskočil v neúplné tabulce už na čtvrté místo "Je krásný být čtvrtí. Jsme moc šťastni za tuhle pozici a chceme zůstat co nejvýš to půjde. Ale pořád je za námi jen polovina soutěže," konstatoval Souček. "Myslím, že hráči se mohou ještě hodně zlepšovat. Ještě toho od nás hodně přijde," dodal Moyes.