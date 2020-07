Souček zapadl do týmu West Hamu jako puzzle

Londýn/Praha - Fotbalista Tomáš Souček nečekal, že se mu po zimním příchodu do West Hamu ze Slavie bude tolik dařit. Pětadvacetiletý záložník si pochvaluje, že mu výborně sedla hra "Kladivářů" a že do týmu zapadl jako dílek do skládačky puzzle. Z pozici defenzivního středopolaře dal na jaře v Premier League tři góly a pomohl West Hamu k záchraně, díky níž na něj klub uplatnil opci na přestup.

"Hodně jsem slyšel, že lednové příchody jsou těžké. Pro mě to bylo obzvlášť, protože to je první zahraniční angažmá. Seběhlo se to hrozně rychle, takže jsem se trochu bál, jaké to bude, abych se prosadil. Dal jsem do toho všechno a nakonec to vyšlo. Že až takhle, to jsem nečekal. Že jak tým se do toho rychle dostane, tak i já osobně. Hrozně si toho vážím, že mě všichni vzali a že jsou rádi za mě a moje výkony," řekl ČTK Souček.

West Ham měl ještě po 31. kole těsně po restartu sezony po koronavirové pauze stejně bodů jako týmy na sestupových pozicích, od té doby ale v šesti zápasech pětkrát bodoval. Definitivu záchrany získal po středeční remíze 1:1 na hřišti Manchesteru United v předposledním 37. kole.

"Když jsme se koukali na los, hodně lidí říkalo, že poslední zápas s Aston Villou, který nás čeká v neděli, to může rozhodnout. Že to bude zápas o šest bodů a bude rozhodovat, kdo spadne. To jsme rozhodně nechtěli a jsem rád, že jsme to zvládli už takhle předem," uvedl Souček.

"Je to velká úleva pro všechny, do posledního kola jsme o udržení hrát nechtěli. Pro mě to bylo obzvlášť specifické, že jsem si hrál i o setrvání tady. Trochu nervy to byly a jsem fakt rád, že se to zvládlo. Zachránit se zrovna na stadionu Old Trafford je úžasné. Nikdy předtím jsem tam nebyl, všichni říkali, že je to úžasný stadion a taky to tak bylo. Mrzí nás, že na zápasech nemohou být fanoušci, ale už jenom přijít tam bylo úžasné. Ten stadion je skvělý, možná nejlepší v Anglii," dodal.

Ve West Hamu od začátku hraje v základní sestavě a pochvaluje si, že mu sedí styl trenéra Davida Moyese. "Zakládá si taky hodně na pracovitosti. Sedlo mi i to, jak hrají kluci. Ten můj styl pokrýt hřiště z velké části tady nikdo tolik nemá, takže jsem mohl zapadnout jako puzzle do týmu. To byl základ. Také je důležité, že trenér i celý klub si mě vybral. Cítím z nich, že mi věří, což je hrozně důležité pro mou psychiku," řekl Souček.

Za zlom v jarní části soutěže označil výhru 3:2 nad Chelsea, k níž přispěl svým prvním gólem v Premier League. Poté se trefil ještě proti Newcastlu a Watfordu. "Porazili jsme Chelsea, hráli jsme skvěle a od té doby jsme to nastartovali. Tým byl skvělý, ale bylo tu hodně individualit. Teď jsme z toho dokázali udělat jeden celek, co bojuje na hřišti. To byl asi základ," mínil Souček.

"Dá se říct, že i pro mě byl ten zápas zlomový. A to mi tam ještě jeden gól neuznali, šli proti mně. Ale pak jsem dal gól, pomohlo to k výhře a všichni, jak tým, tak i lidi okolo, mě i další nové kluky brali víc a víc. My se cítili komfortně a v dalších zápasech se ještě zlepšovali," dodal.

Sedí mu spolupráce s anglickým reprezentačním záložníkem Declanem Ricem. "Plním trošku jinou roli než ve Slavii. Tam jsem byl na defenzivním záložníkovi trošku sám, tady jsme dva. Snažím se s tím mým stylem pokrytí hřiště pokračovat, s tím, že vím, že tam je často před stopery ještě Declan. Takže můžu jít víc do vápna a třeba do zakončení," řekl Souček.

Kouč Moyes českého reprezentanta označil za jeden z důvodů záchrany. "Zahřeje to u srdce, poslouchá se to hrozně hezky. Všichni pak chválí i tu práci, kterou jsem do toho dal. Jsem hrozně rád, že si váží, že mě podepsali, že to není žádný nepovedený přestup. Spíš naopak. I od fanoušků cítím, že čekali každý den, až se ten přestup udělá. Pro psychiku je to úžasné," uvedl Souček.

Na ulici ho začíná zastavovat stále více fanoušků. "Když jsem přišel, tak to bylo takové klidné. Jen před stadionem, že jsem přišel, jinak prakticky vůbec. Teď poslední tři týdny je to víc a víc. Je to znát, když se týmu takhle daří a jste víc na očích. Takže už jsem se s fanoušky párkrát fotil. Máme tu ten distanc, takže je to takové vtipné, že dáváme fotky s metrovým rozestupem. Lidi jsou tu hodně příjemní," řekl Souček.

Po nedělním konci sezony plánuje strávit dovolenou v Česku a už se těší na další pokračování ve West Hamu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. "Byl to skvělý půlrok a já věřím, že se to bude ještě zlepšovat. Myslím, že můžeme rozhodně pomýšlet na lepší umístění. Po dvou zápasech od té koronavirové pauzy jsme se dostali do formy a když to zvládneme v neděli, v tabulce od té přestávky skončíme někde do sedmého místa. Je dobře, že se daří takhle na konci s výhledem do další sezony. Bude důležité to chytnout hned od začátku. Myslím, že bychom mohli být v tabulce daleko výš," dodal Souček.