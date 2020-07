Souček West Hamu pomohl a tým obohatil, chválil střelce Moyes

Londýn - Trenér fotbalistů West Hamu David Moyes znovu chválil Tomáše Součka. Reprezentační záložník přispěl gólem k páteční výhře 3:1 nad Watfordem, která londýnský celek výrazně přiblížila k záchraně v anglické lize. Souček podle skotského kouče od lednového příchodu "Kladivářům" hodně pomohl a spolu s další posilou Jarrodem Bowenem představuje pro mužstvo mimořádný přínos.

"Určitě si myslím, že chlapci, které jsme získali v lednu, nám hrozně moc pomohli, tým něčím obohatili. Podle mě tito hráči v budoucnu budou chtít vidět, co dalšího dokážeme," řekl Moyes v rozhovoru pro klubový web.

Souček v desáté minutě hlavou zvýšil na 2:0 pro domácí a zaznamenal třetí ligovou branku v posledních pěti utkáních za West Ham. Bowen si během stejného období připsal čtvrtou asistenci. "Myslím, že centr od Jarroda a Tomášova hlavička vypadaly trochu jako hra ze staré školy. Skvělý míč na středního útočníka typu Davida Crosse," konstatoval Moyes.

Patnáctý West Ham, jehož další góly proti Watfordu vstřelili Michail Antonio a Declan Rice, je prakticky zachráněný. Moyesovi svěřenci mají dvě kola před koncem sezony Premier League šestibodový náskok na sestupové pásmo a výrazně lepší skóre než osmnáctý Bournemouth i předposlední Aston Villa.

"Myslím na to, že chci zbývající zápasy vyhrát. Stará pravda zní, že když získáte 40 bodů, tak se určitě udržíte. Takže potřebujeme tři body, aby se to povedlo. Ještě není čas na oslavu. Naše pozice po většinu sezony nevypadala moc dobře, ale teď jsme velice blízko k záchraně," prohlásil Moyes.

"Víme, co je naším úkolem. Máme před sebou velice těžký duel na Old Trafford (proti Manchesteru United), ale můžeme tam jet s tím, že odehrajeme dobrý zápas a rozdáme si to s nimi," dodal bývalý kouč Manchesteru United nebo Evertonu.

V případě záchrany mají "Kladiváři" automaticky uplatnit na Součka opci a proměnit jeho hostování z pražské Slavie v přestup. Český mistr by měl za pětadvacetiletého středopolaře inkasovat přes 400 milionů korun. Souček, jehož hostování vyšlo West Ham na 113 milionů korun, by se tím stal nejdražším českým fotbalistou v historii.