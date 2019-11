Souček věří, že slávisty atmosféra stadionu Camp Nou nepoloží

Barcelona - Záložník Tomáš Souček věří, že na fotbalisty Slavie v úterním zápase Ligy mistrů v Barceloně nedolehne atmosféra a velikost proslulého stadionu Camp Nou. Čtyřiadvacetiletý reprezentant by rád nepodobil dva týdny starý výkon z domácího utkání, v němž Pražané podlehli katalánskému favoritovi 1:2.

"Věřím, že na nás ze začátku nedolehne velikost stadionu a budeme se soustředit na to, jak jsme s nimi hráli doma, kdy jsme si to s nimi šli rozdat. Věřím, že to žádného hráče nepoloží," řekl Souček na tiskové konferenci.

Camp Nou na něj však udělal velký dojem. "Všichni víme, že je to jeden z největších stadionů v Evropě nebo na světě. Co jsme šli na stadion, tak pořád stoupal a stoupal a vypadal nekonečný. Jsme hrozně rádi, že si na něm můžeme zahrát a všichni se na to těšíme," uvedl defenzivní středopolař.

Velkou oporou Barcelony je brankář Marc-André ter Stegen, který také v Edenu předvedl několik výborných zákroků. Německého gólmana dokázal překonat jen obránce Jan Bořil střelou bodlem. "On ukazuje kvalitu při zakončení soupeřů. To jsme viděli už v Praze, kde jsme zakončili a mnohokrát by to byl gól, ale barcelonský gólman to dokázal chytit. Můžeme si možná vzít příklad z Honzy Bořila a jeho zakončení," konstatoval Souček.

Slavia po třech kolech uzavírá skupinu F s jediným bodem, ale má nejvíce naběhaných kilometrů ze všech týmů v základní části Ligy mistrů. Souček tuto statistiku vede mezi hráči. Rodák z Havlíčkova Brodu tomu však nepřikládá velkou váhu.

"Je to jedna statistika, ale jenom číslo. Značí to hlavně styl Slavie, jakým se chceme prezentovat. Ukázali jsme to minulou sezonu v Evropě a nyní to ukazujeme i v Lize mistrů," řekl Souček.

"Není to jenom o mně, že tomu vévodím, ale je to o všech hráčích, že takhle chceme hrát a soupeři to co nejvíc znepříjemnit. Zvlášť proti Barceloně se asi musí běhat daleko víc, než proti jiným soupeřům," dodal bývalý hráč Žižkova nebo Liberce.