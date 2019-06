Souček věří, že může reprezentaci pomoci stejně jako Slavii

Praha - Fotbalista Tomáš Souček patřil k hlavním strůjcům slávistického titulu a stále důležitějším hráčem se postupně stává i pro reprezentaci. Nejlepší hráč uplynulé sezony české ligy cítí, že jeho pozice v národním týmu je úplně jiná, než když před dvěma a půl lety debutoval. Čtyřiadvacetiletý defenzivní záložník věří, že by reprezentaci mohl v nadcházejícím domácím dvojzápase evropské kvalifikace s Bulharskem a Černou Horou pomoci stejně jako Slavii.

"Vážím si toho, že jsem ve Slavii v takovéhle pozici. Jak se cítím na hřišti dobře tam, tak bych to chtěl přenést i sem do reprezentace. Budu dělat vše pro to, abych týmu pomohl třeba jako ve Slavii. Když se to povede, o to budu raději, byl by to takový další krok v mé kariéře," řekl novinářům Souček.

V reprezentačním "áčku" debutoval v listopadu 2016. Od té doby zasáhl do 18 utkání a dvakrát skóroval. "Cítím se úplně jinak, než když jsem sem přišel před dvěma a půl lety. Jako mladík jsem byl nervózní, srovnal bych to, jako když jsem poprvé nastupoval ve Slavii," uvedl Souček.

"Bál jsem se něco udělat, teď se cítím jak s klukama, tak na hřišti o mnoho líp. Věřím si na hřišti, můžu si něco dovolit. I v šatně se cítím líp, to taky dodá na sebedůvěře," dodal Souček, který se Slavií vedle titulu vyhrál i domácí pohár a došel s ní do čtvrtfinále Evropské ligy.

Jeho role v nadcházejícím dvojzápase může být o to důležitější, že v záloze chybějí reprezentaci zranění lídři Bořek Dočkal a Vladimír Darida. "Každá ztráta je znát, ale máme tady velikou kvalitu, takže je nahradíme. Já budu dělat vše pro to, abych týmu co nejvíce pomohl. Jestli se bude říkat lídr nebo ne, to už je na lidech. Já si věřím, že bych mohl pomoci tak, že by se to mohlo vyrovnat té Slavii, když to přeženu," uvedl Souček.

Po březnové porážce 0:5 v Anglii na úvod kvalifikace nebere proti Bulharsku a Černé Hoře nic než šest bodů. "Samozřejmě jsme se chtěli s Anglií rovnat, ale víme, jakou má sílu. Oni to nejspíš dotáhnou do prvního místa a my budeme hrát o druhé místo s dalšími třemi týmy. Teď máme dva doma, pro nás jsou to hrozně důležité zápasy. Víme, že když je zvládneme, hodně nám to pomůže, abychom skupinu dotáhli a postoupili na Euro. Vůbec nemáme v hlavách, že bychom nepostoupili," řekl Souček.

Zápasy s Bulharskem a Černou Horou se hrají po konci klubové sezony. "Je to zvláštní termín. Někteří už přijeli z krátké dovolené, někteří pokračují ze sezony. Já bych to nejradši bral tak, aby všechny ligy skončily skoro stejně, pak reprezentace a pak teprve dovolená. Ale nemůžeme se na to vymlouvat, všichni soupeři to mají stejné," konstatoval.

Po reprezentaci bude řešit svou budoucnost. Už nějakou dobu se rozmýšlí nad tím, zda odejít do zahraničí nebo ještě zůstat ve Slavii, s níž může postoupit do Ligy mistrů. "Nechal jsem to na manažerovi, ať zjistí všechny varianty. Po reprezentaci se do toho chceme vrhnout a vyřešit to. Teď ještě nic konkrétního na stole neleží," uvedl Souček.