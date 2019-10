Souček věří, že Češi mohou proti Anglii napravit debakl 0:5

Praha - Fotbalista Tomáš Souček věří, že čeští reprezentanti mohou v pátečním zápase kvalifikace mistrovství Evropy doma porazit favorizovanou Anglii a napravit březnový debakl 0:5 z londýnského Wembley. Pro záložníka Slavie je souboj s Albionem výjimečný, protože Premier League je jeho nejoblíbenější soutěží.

"Už do Wembley jsem se hodně těšil. Bylo to tam úžasné, ale naše hra a výsledek mi to trošku srazily. Ale teď v Edenu můžeme i napravit všechno, co se stalo, a pomoct si ve skupině. Obrovsky se těším a věřím, že to zvládneme," řekl Souček novinářům na setkání s reprezentanty.

Pětigólový debakl z úvodního kvalifikačního utkání už ho nestraší. "Je to nepříjemné, ale už jsme si to probrali. Udělali jsme tam hodně chyb. Vůbec se nám ten zápas nepovedl herně ani výsledkově. Myslím, že v pátek toho musíme hodně změnit," konstatoval Souček. "Je obrovská motivace uhrát něco s Anglií nebo je zvládnout porazit. Hrajeme doma, tak věřím, že celý tým do toho půjde naplno a zápas si nepůjdeme jenom užít," přidal.

Premier League, kde hrají téměř všichni angličtí reprezentanti, pravidelně sleduje. "Já anglickou ligu mám nejradši ze všech lig a koukám na ni. Vím, že jsou tam hráči s obrovskou kvalitou, neztrácejí balony. Když koukám na jejich zápasy, tak mám v hlavě i to, že bych se od nich pořád chtěl víc a víc učit," přiznal Souček, který od malička fandí Arsenalu.

V současném reprezentačním výběru je spolu s ním celkem sedm fotbalistů ze Slavie, kteří na podzim odehráli dva těžké zápasy ve skupině Ligy mistrů. Souček věří, že zkušenosti proti Interu Milán a Dortmundu upotřebí i v duelu s Anglií. "Mně osobně to určitě pomůže. V Anglii nejsou lepší hráči než v Dortmundu nebo v Interu, je to stejná vrstva. Věřím, že tyhle zkušenosti jsou k nezaplacení a s Anglií si to můžeme rozdat tak, jak si to Slavia rozdává se soupeři v Lize mistrů," konstatoval čtyřiadvacetiletý středopolař.

Jednou z největších hvězd Anglie je útočník Raheem Sterling z Manchesteru City, který ve Wembley nastřílel českému týmu hattrick. S dalším rychlým křídelním hráčem Jadonem Sanchem se Souček na hřišti potkal už minulý týden během utkání LM s Dortmundem.

"Určitě se tyhle typy hráčů dají uhlídat. Věřím, že to zvládneme, že se s nimi popereme a nebudeme se jich bát. Důležité bude jim neotevřít prostor, aby se nerozběhli do dlouhého náběhu. Když to dobře zavřeme, nebudou mít takové možnosti," upozornil rodák z Havlíčkova Brodu.

Má radost, že se páteční utkání uskuteční na slávistickém stadionu v Edenu. Jedním z důvodů je i možnost nechat si místo v šatně. "Jsem domluvený s kustody, že mi tam jenom dají jmenovku a půjdu na svoje. Ti, co nejsou nominovaní, si to budou muset vyklidit. My hráči z nároďáku si to necháváme. Jsem tam zvyklý a mám to tam rád," uvedl Souček. "Já jsem docela pověrčivý, ale třeba na Slavii to má spíš realizační tým už od rána nalajnované, co se musí dělat, aby se to zvládlo. Já mám také některé důležité věci, které dělám před zápasem nebo během zápasem," dodal s úsměvem.