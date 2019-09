Souček v Černé Hoře dvě šance nedal, pak gólem přiblížil výhru

Podgorica - Reprezentační záložník Tomáš Souček v úterním zápase kvalifikace mistrovství Evropy v Černé Hoře nejprve dvě velké šance neproměnil, ale napotřetí už v zakončení uspěl a přiblížil český tým k vítězství 3:0. Fotbalistu Slavie těšilo prolomení střelecké smůly i částečné napravení sobotní porážky 1:2 v Kosovu.

"Minulou sezonu mi to tam padalo víc. Teď jsem to tam potřeboval nějak dotlačit. Dvakrát se mi to nepovedlo, napotřetí naštěstí jo. Tak třeba se to zlomilo. Jsem hlavně hrozně rád, že jsem klukům mohl pomoci tím gólem," řekl novinářům Souček, který v Podgorici otevřel skóre v 54. minutě hlavou po centru Jakuba Jankta.

"Úleva je, věděli jsme, s čím do zápasu jdeme. Potřebovali jsme tři body, nějaký tlak na nás byl a všichni jsme to věděli. Naštěstí jsme to prolomili gólem, pak přišel rychle druhý. Myslím, že jsme zaslouženě vyhráli," doplnil čtyřiadvacetiletý středopolař.

Od černohorské obrany dostával při standardních situacích hodně prostoru. "Hlídal mě pořád stejný hráč, ale s klukama jsme měli něco nacvičené z tréninku, pak tam fungují nějaké bloky, dobře jsme si vyhověli. Byl jsem tam sám. Jednou jsem chtěl míč tečovat na zadní tyč, škoda, že to kluci nestihli. Podruhé jsem netrefil bránu. Naštěstí to vyšlo až napotřetí," uvedl Souček.

V reprezentaci vstřelil třetí gól, ale premiérový v soutěžním zápase. "Cením si ho strašně moc, protože gól za nároďák je ještě víc než klubový. Budu na něj vzpomínat o to víc, že byl vítězný," řekl defenzivní záložník.

Podle něj se svěřenci Jaroslava Šilhavého poučili z prohry s Kosovem a zlepšili se v obou šestnáctkách. "Zápas v Kosovu jsme si rozebrali, řekli si, co jsme udělali dobře, co špatně. Primárně hlavní rozdíl byl v tom, jak jsme se chovali v pokutových územích. Tím jsme zápas v Černé Hoře rozhodli. Dali jsme dva góly ze standardek a pak z penalty. Oni ze svých standardek neměli nic," konstatoval Souček.

"Už v Kosovu jsme z těch šancí mohli dát tři góly, dali jsme jen jeden. Teď jsme konečně dali tři branky. Když ještě tu produktivitu zlepšíme a třeba ze dvou šancí dáme jeden gól, bude to lepší a lepší," přidal rodák z Havlíčkova Brodu.

České mužstvo se v kvalifikační skupině A po pátém kole vrátilo na druhé postupové místo za stoprocentní Anglii, kterou přivítá v dalším utkání 11. října. "Věřím, že už to nepustíme. Všichni se chceme na Euro dostat, je to náš hlavní cíl. Věřím, že máme kvalitu na to, abychom postoupili," prohlásil Souček.