Souček už se po své střele chtěl proti Anglii radovat z gólu, ale minul

Londýn - Českého fotbalistu Tomáše Součka hodně mrzela neproměněná šance v závěrečném utkání skupiny D mistrovství Evropy proti Anglii. Záložník londýnského West Hamu v 35. minutě po odraženém míči ve vápně pohotově vypálil a už se chtěl radovat z gólu, jeho střela však těsně minula tyč. Ostrované nakonec zvítězili 1:0 a do osmifinále postoupili z prvního místa, zatímco český celek z třetího.

"Chtěl jsem naznačit, že budu střílet na přední tyč, aby to gólman nečekal a taky to nečekal. Jak jsem to trefil, už jsem chtěl zvedat ruce a pak jsem viděl, že to šlo kousíček vedle. Bylo to hodně smolné, ale mohl jsem to trefit. Je to škoda, ta šance mě mrzí," řekl Souček v rozhovoru pro ČT sport.

Je přesvědčen, že z duelu, který ve Wembley ve 12. minutě rozhodl Raheem Sterling, šlo vytěžit více. "Chceme každý zápas vyhrát. Nevstoupili jsme do toho úplně dobře, Anglie v prvním poločase hodně dominovala. Ale pak jsme si něco řekli v šatně a myslím, že jsme se v druhém poločase hodně zlepšili," uvedl Souček.

"Druhý poločas byl o dost vyrovnanější. Akorát jsme nebyli tolik klidní u jejich šestnáctky a mohli jsme si vytvořit ještě víc šancí. Myslím, že je to dobrá příprava na další kolo, protože to bude podobný tým jako Anglie," dodal šestadvacetiletý defenzivní záložník.

Svěřenci trenéra Jaroslava Šilhavého po úvodních dvou zápasech vedli tabulku a k prvenství ve skupině jim stačila proti Anglii remíza. Nakonec ale klesli na třetí místo vinou nižšího počtu vstřelených branek za vicemistry světa Chorvaty, kteří v souběžně hraném utkání zdolali Skotsko 3:1. V osmifinále český tým narazí na Nizozemsko, nebo vítěze skupiny E.

"Chtěli jsme porazit Anglii a být první ve skupině. Když se to nepodařilo, doslechli jsme se, že Chorvati vyhráli a na druhé místo nám chyběl gól. Je to osmifinále Eura, tým si nevybereme. Počkáme do zítra, až se dozvíme soupeře a musíme se na něj co nejlépe připravit," konstatoval Souček.