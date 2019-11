Souček: Tabulku střelců nesleduji, pořád jsem defenzivní záložník

Praha - Přestože slávistický fotbalista Tomáš Souček dal proti Teplicím svůj osmý gól v ligové sezoně a k nejlepšímu kanonýrovi soutěže mladoboleslavskému Nikolaji Komličenkovi mu schází už jen jedna trefa, na vítězství mezi střelci nepomýšlí. Hlavně je rád, že jeho branky pomáhají týmu, který po výhře 3:0 dál vede po 16. kole tabulku o 11 bodů před Plzní.

"Tabulku střelců nesleduji, jsem defenzivní záložník. Možná si z toho dělám legraci, zasměju se tomu, ale na toto nekoukám. Jsem spíše ten, kdo kouká na týmový úspěch," řekl novinářům Souček.

Čtyřiadvacetiletý reprezentant v minulé ligové sezoně, v níž byl vyhlášen nejlepším hráčem, vstřelil 13 branek a nyní už se k vlastnímu rekordu pomalu přibližuje.

"U mě je to takové nahoru dolů. Teď mi to tam mezi minulou a touhle reprezentační pauzou padalo. Je to vždycky jinak. Věřím, že to bude pokračovat, snažím se to vždycky zaťukat," uvedl Souček.

Proti Teplicím otevřel skóre v 29. minutě z penalty, minulý pokutový kop proti Ostravě přitom za stavu 2:0 neproměnil. "Bylo to nepříjemné. Po každé neproměněné penaltě je to těžké, dvakrát za sebou nedat už není dobré. Brankář mi navíc řekl, že zůstane stát, tak jsem chvíli přemýšlel, kam to kopnu. Věřil jsem, že skočí, tak jsem to dal na střed," řekl Souček.

Gólmani s ním obvykle před penaltou nemluví, teplický Tomáš Grigar byl ale výjimkou. "Každý brankář dělá něco jiného. Někdo skáče od tyče k tyči, někdo stojí na jedné straně, další kope do míče. Je to u každého jiné, ale patří to k zápalu boje. Potom mi říkal, že fakt chtěl zůstat, ale jsem rád, že nakonec skočil," uvedl Souček, který byl u všech tří gólů. Petru Ševčíkovi na druhou branku přihrál a poté po jeho hlavičce dorazil míč do sítě Ondřej Kúdela.

Slavia zvládla v lize bez ztráty bodu náročnou sérii, během níž hrála dva zápasy Ligy mistrů s Barcelonou. Před reprezentační přestávkou vede tabulku o 11 bodů. "Dávali jsme si na to pozor. Máme super regeneraci a tréninky po těžkém zápase, k tomu se nám daří, je skvělé regenerovat. Je strašně důležité, že jsme to zvládli. Na reprezentaci můžeme být všichni v klidu a těšit se na návrat," uvedl Souček.

V poslední době měl drobné problémy s kolenem a dnes nastoupil se zpevňující páskou. "To koleno mám ještě ze zápasu v Plzni, ale už s tím jsem odehrál dva zápasy. Spíše se o něj starám preventivně. I dnes to bylo o prevenci, aby se s ním něco nestalo. Před reprezentací snad žádný problém není, budu to konzultovat s doktory. Budeme to léčit, ale věřím, že budu normálně připraven," dodal Souček.