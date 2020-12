Souček suverénně ovládl podzimní část ankety Zlatý míč ČR

Praha - Tomáš Souček má nakročeno k obhajobě vítězství v anketě Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezony. Záložník anglického West Hamu suverénně ovládl podzimní část 25. ročníku hlasování Klubu sportovních novinářů se ziskem 738 bodů a před druhým obráncem Vladimírem Coufalem, který je v londýnském týmu jeho klubovým spoluhráčem, má náskok 256 bodů. Třetí skončil útočník Leverkusenu Patrik Schick. Vítěz bude znám po sezoně po sečtení hlasů za podzim a jaro.

Pětadvacetiletý Souček v minulé sezoně Zlatý míč ovládl poprvé a nyní má blízko k tomu, aby zaznamenal druhé vítězství. Stal by se třetím nejúspěšnějším hráčem historie ankety - před ním si připsali dvě a více prvenství jen Pavel Nedvěd se šesti triumfy a Petr Čech s dvanácti.

Součka neopomněl ani jeden z 51 hlasujících novinářů a celkem 44 z nich ho zařadilo na první místo. Nejhůře skončil na čtvrté pozici. Souček má po podzimu o 75 bodů vyšší náskok než před rokem, rekord to ale není. Předloni vedl brankář Tomáš Vaclík před jarem o 270 bodů. Celkově získal Souček za podzim o 46 bodů méně než vloni, což bylo dáno tím, že tentokrát hlasovalo o osm žurnalistů méně než před rokem.

"Ohromně si toho vážím. Když cítím podporu tímhle oceněním, jsem strašně šťastný. Cítím, že to, co dělám, dělám s nějakou kvalitou," řekl Souček v on-line rozhovoru s novináři.

Souček opět prožil povedený podzim. Ve všech 16 zápasech této sezony Premier League hrál v základní sestavě a patřil k oporám West Hamu. Z pozice defenzivního záložníka si připsal čtyři góly, jeden do sítě slavného Manchesteru United. S českou reprezentací vyhrál skupinu Ligy národů a přispěl k tomu jednou brankou ve vítězném domácím duelu se Slovenskem.

"Beru ten podzim strašně pozitivně. S nároďákem jsme postoupili do skupiny A v Lize národů. Co se týče West Hamu, cítím se být velkou součástí kvalitního týmu v Premier League, za což jsem strašně šťastný. Z fotbalového hlediska skvělý půlrok," uvedl Souček.

Pokud by mohl hlasovat, na první místo by zvolil Coufala. "Přišel sem ve velkém tempu a podává skvělé výkony. To jsem rád, že do toho takhle naskočil. Takže za mě rozhodně Vláďa," řekl Souček.

Coufal scházel jen na čtyřech hlasovacích lístcích a dvacetkrát skončil druhý. Osmadvacetiletý pravý bek se po přestupu do West Hamu ze Slavie na přelomu září a října okamžitě zabydlel v základní sestavě "Kladivářů" a za výkony byl stejně jako Souček chválen. Připsal si dvě asistence, jednu proti Manchesteru City. Patřil také k oporám reprezentace.

Schick během podzimu více než měsíc nehrál kvůli zranění a chyběl národnímu týmu, přesto ho novináři zařadili na třetí místo. Čtyřiadvacetiletý útočník dal po zářijovém příchodu do Leverkusenu šest soutěžních branek a dařilo se mu především v závěru v prosinci, kdy se mimo jiné blýskl povedenou trefou proti Bayernu Mnichov.

Na rozdíl od loňského podzimu tentokrát anketě nevládli slávisté, přestože červenobílí znovu vedou českou ligu. Nejlepším hráčem vršovického celku je až jedenáctý brankář Ondřej Kolář a před ním jsou dva sparťanští útočníci, osmý Adam Hložek a devátý Lukáš Juliš.

Aspoň jeden bod získalo 43 hráčů, což je o čtyři více než vloni na podzim. Na prvním místě se objevilo šest různých jmen. Oproti jarní části minulé sezony jsou v elitní jedenáctce čtyři změny. Vypadli z ní beci Pavel Kadeřábek a Filip Novák, záložník Petr Ševčík a útočník Milan Škoda. Nahradili je záložníci Alex Král a Jakub Jankto a útočníci Tomáš Pekhart a Juliš.

Ve Zlatém míči se hlasuje dvoukolově. Celkový vítěz bude vyhlášen po sezoně, kdy se k výsledkům z podzimu přičtou hlasy za jarní část.

Fotbalová anketa Zlatý míč ČR 2020/21 po podzimním kole:

1. Tomáš Souček (West Ham) 738 b., 2. Vladimír Coufal (Slavia Praha/West Ham) 482, 3. Patrik Schick (Leverkusen) 327, 4. Alex Král (Spartak Moskva) 280, 5. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 265, 6. Jakub Jankto (Sampdoria Janov) 242, 7. Tomáš Vaclík (FC Sevilla) 236, 8. Adam Hložek 186, 9. Lukáš Juliš (oba Sparta Praha) 175, 10. Tomáš Pekhart (Legia Varšava) 128, 11. Ondřej Kolář (Slavia Praha) 95.

Další pořadí: 12. Jiří Pavlenka (Brémy) 89, 13. Antonín Barák (Verona) 58, 14. Václav Černý (Twente Enschede) 48, 15. David Zima 47, 16. Ondřej Kúdela (oba Slavia Praha) 36, 17. Bořek Dočkal (Sparta Praha), 18. Theodor Gebre Selassie (Brémy), 19. Petr Ševčík (Slavia Praha) všichni 29, 20. Ondřej Čelůstka (Sparta Praha) 27, 21. Lukáš Masopust 25, 22. Jan Bořil (oba Slavia Praha) 19, 23. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 15, 24. Filip Novák (Fenerbahce Istanbul), 25. Zdeněk Ondrášek (Plzeň) oba 14, 26. Tomáš Petrášek (Čenstochová), 27. Tomáš Kalas (Bristol) oba 13, 28. Tomáš Holeš (Slavia Praha) 12, 29. Filip Nguyen (Liberec) 11, 30. Lukáš Provod (Slavia Praha) 7, 31. Aleš Čermák (Plzeň) 6, 32. Ladislav Krejčí ml. (Sparta Praha) 5, 33. Michael Rabušic (Liberec) a Roman Hubník (Olomouc) oba 4, 35. Matěj Vydra (Burnley) a Martin Jedlička (Dunajská Streda) oba 3, 37. Jakub Pešek (Liberec), 38. Tomáš Poznar (Zlín) oba 2, 39. Ondřej Lingr (Slavia Praha), Aleš Matějů (Brescia), Lukáš Kalvach (Plzeň), Adam Karabec (Sparta Praha) a Michal Sadílek (PSV Eindhoven/Liberec) všichni 1.

Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.

Vítězové podle počtu triumfů:

12 - Petr Čech, 6 - Pavel Nedvěd, 1 - Jiří Němec, Patrik Berger, Tomáš Rosický, David Lafata, Tomáš Vaclík, Tomáš Souček.