Souček si cení letošního vítězství v anketě více než loňského

Praha - Záložník Tomáš Souček si letošního vítězství v anketě o nejlepšího českého fotbalistu uplynulého roku cení víc než loňského premiérového prvenství. Šestadvacetiletý reprezentační středopolař si totiž po odchodu do West Hamu ze Slavie musel zvykat na první zahraniční angažmá a aklimatizaci v novém prostředí mu zkomplikovala pandemie koronaviru. Přesto se stal oporou "Kladivářů" a v aktuální sezoně s nimi útočí na účast v evropských pohárech.

"Rok 2020 byl strašně složitý - celosvětová pandemie, obrovská životní změna, stěhování do zahraničí, daleko od svých blízkých. Někdy to bylo složité, a proto si z těchto důvodů toho letošního ocenění vážím přeci jen o trochu víc," uvedl Souček v tiskové zprávě FAČR.

Uplynulý rok byl pro něj v kariéře zlomový. "Celý rok beru hodně pozitivně. Poprvé žiju v zahraničí a na hodně věcí jsem si musel zvykat - jazyk, novou partu, cizí město. Byli jsme daleko od blízkých, kteří za námi kvůli koronaviru ani nemohli. Snažil jsem se na všem pracovat a jsem strašně šťastný, jak celý rok vyšel," řekl Souček.

"Byl pro mě krásný, ale zároveň složitý po fotbalové i životní stránce. Vlastně celý rok až na pár dnů v létě jsem prožil v Anglii s mými holkami, ženou Natálií a dcerou Terezkou. Ano, užili jsme si to, ale občas to bylo i těžké, protože jsme byli v cizím a novém prostředí na všechno sami. Takže bych jim chtěl moc poděkovat za to, jaké mi vytvářejí podmínky a dodávají sílu," doplnil Souček.

S West Hamem v Premier League aktuálně figuruje na pátém místě a bojuje s ním o příčky, které znamenají účast v Lize mistrů. "Možná to bude znít jako klišé, ale vážně je zapotřebí jít zápas od zápasu. A na konci tabulka ukáže naše umístění. Nejsme tým, který by měl vyhlašovat, že chce jedině do Champions League. Ale zápasů bude ubývat, a čím víc bodů uděláme, tím to bude lepší. Určitě chceme do evropských pohárů, ale koukáme jen na nejbližší zápasy a uvidíme, na co to bude stačit," konstatoval Souček.

S reprezentací na podzim vyhrál skupinu B2 Ligy národů a postoupil do elitní divize. Přispěl k tomu jedním gólem. "Je vidět, že se povedla nějaká práce. Reprezentace složila velmi dobré mužstvo a zaslouženě jsme postoupili mezi nejlepší v Lize národů. Odměnou pro nás bude, že se v dalším ročníku budeme moct potkávat s těmi úplně nejlepšími," řekl Souček.

Věří, že se reprezentaci bude dařit i na letním evropském šampionátu, který byl kvůli pandemii vloni o rok odložen. "Cítím, jak tým roste. Jsem za to hrozně rád. Těšil jsem se na loňské Euro, protože jsme mohli mít silný tým. A když se o rok posunulo, možná nám to může ještě pomoct, protože zase budeme o kousek dál a ještě silnější," prohlásil Souček.

"Určitě chceme postoupit ze skupiny, to je první cíl. Samozřejmě bych si moc přál, aby to postupem neskončilo, ale pak už to bude vabank. Každý z nás radši oželí dovolenou, když na Euro vydržíme co nejdéle," doplnil.

S reprezentací se nyní chystá na středeční úvodní utkání světové kvalifikace proti Estonsku. "Mistrovství světa je ještě větší lákadlo než Euro, na ten turnaj bude koukat doslova celý svět. Hned tento úvodní sraz nám může v našich ambicích směrem k mistrovství světa hodně pomoct. Věřím, že jak jsme prošli kvalifikací mistrovství Evropy, tak to přeneseme i do kvalifikace o svět. Jsem si jistý, že na to máme," dodal Souček.