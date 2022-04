Souček si byl gólem jistý, zraněnému Westwoodovi popřál hodně štěstí

Londýn - Tomáš Souček si byl jistý, že jeho pátý gól v této sezoně anglické ligy, kterým fotbalistům West Hamu zachránil remízu 1:1 v nedělním 33. kole s Burnley, bude platit, přestože hosté reklamovali hru rukou. Utkání poznamenalo ošklivé zranění záložníka hostů Ashleyho Westwooda, jemuž kapitán české reprezentace na dálku popřál hodně štěstí.

Domácí záložník Nikola Vlašič v souboji o míč přepadl přes Westwooda, který okamžitě signalizoval pomoc lékařů. Vlašič při pohledu na soupeře svíjejícího se v bolestech klesl na kolena, viditelně otřeseného chorvatského záložníka okamžitě utěšoval i Souček.

Westwooda ošetřovali lékaři zhruba osm minut, poté ho za potlesku diváků odnesli na nosítkách. Dvaatřicetiletý Angličan při cestě do útrob stadionu komunikoval a poté byl převezen do nemocnice. Rozsah jeho zranění zatím není známý.

"Bylo to strašné zranění, doufám, že Ashley Westwood bude brzy v pořádku. Přeju mu vše nejlepší. Tohle se ve fotbale může stát, měl velkou smůlu, držím mu palce," řekl Souček v rozhovoru pro klubový web.

Wout Weghorst krátce poté poslal Burnley, které je na první sestupové příčce, do vedení. V nastavení jeho spoluhráč Maxwel Cornet neproměnil penaltu. "Špatně jsme na to (zranění) zareagovali a za chvíli jsme prohrávali. Burnley reagovalo lépe. Z toho se musíme poučit, abychom byli připraveni na všechno," konstatoval Souček.

V 74. minutě dopravil míč do sítě po centru ze standardní situace ramenem. "Viděl jsem, že míč letí na mě, chtěl jsem skórovat. Manu (Manuel Lanzin) skvěle odcentroval a trefilo mě to do ramene. Věděl jsem, že nešlo o ruku, takže to bude gól. Měl jsem z vyrovnání radost. Okamžitě jsem vzal míč, protože jsem chtěl vyhrát, ale další branku už se nám přidat nepodařilo," uvedl sedmadvacetiletý rodák z Havlíčkova Brodu.

Londýnský celek nevyhrál třetí z posledních čtyř kol a je sedmý. "Remíza je pro nás zklamáním. Před utkáním jsem říkal, že chceme tři body, ty by pro nás byly ohromně důležité. Dva body jsme ale ztratili. Jsme zklamaní. První poločas nebyl moc dobrý, ale ve druhém jsme hráli dobře a vytvořili si spoustu šancí. Snažili jsme se zakončit, ale Pope předvedl několik výtečných zákroků," ocenil bývalý hráč Liberce či Slavie devětadvacetiletého Angličana.

"Kladiváři" nastoupili proti Burnley tři dny poté, co zvítězili na hřišti Lyonu 3:0 a postoupili do semifinále Evropské ligy, kde je čeká Frankfurt. "Byli jsme připravení, protože v příští sezoně chceme hrát ve všech soutěžích. K tomu, aby se nám to povedlo, musíme být v tabulce vysoko," prohlásil Souček.

Za Burnley nastoupil od 79. minuty útočník Matěj Vydra, zatímco Součkovi kluboví spoluhráči Vladimír Coufal a Alex Král zůstali na lavičce.