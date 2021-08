Souček se s blížícím startem anglické ligy těší na návrat fanoušků

Londýn - Fotbalista londýnského West Hamu Tomáš Souček se s blížícím startem nového ročníku Premier League nejvíce těší na návrat fanoušků do hlediště. Šestadvacetiletý záložník bude od neděle s "Kladiváři" obhajovat v anglické nejvyšší soutěži šesté místo a věří, že se týmu bude dařit stejně, jako když musel hrát kvůli opatřením proti koronaviru před prázdnými tribunami.

"Upřímně, nejvíce se v této sezoně těším na to, jak budu zase hrát před diváky. Chyběli mi a fotbal bez nich není stejný jako s nimi," uvedl Souček v rozhovoru na oficiálních stránkách anglického klubu. "Nedávno jsme hráli například na Euru krásný zápas v Maďarsku před 60 nebo 70 tisíci fanoušky a bylo to možná rok a půl poté, co jsme začali hrát bez nich. Už se proto těším na každý zápas v Premier League," řekl bývalý fotbalista pražské Slavie.

Souček odešel do West Hamu v lednu 2020 a londýnský klub na něj následně uplatnil po půlročním hostování opci. Zatímco po příchodu ze Slavie bojoval s "Kladiváři" o záchranu v anglické lize, v minulé sezoně pomohl týmu do evropských pohárů a vyhrál v klubu ocenění pro Hráče sezony. Odehrál všech 38 ligových zápasů a s deseti brankami byl nejlepším střelcem týmu spolu s Michailem Antoniem. Dostal se i do osmičlenné nominace o nejlepšího hráče anglické ligy, anketu ale vyhrál obránce mistrovského Manchesteru City Rúben Dias.

Před fanoušky ale Souček stihl odehrát za dobu svého působení v klubu minimum zápasů. "Možná čtyři nebo pět. Občas jsem se s nimi potkal na ulicích, ale ne na stadionu. Jsem tedy rád, že jsou zpět, a bylo skvělé zase v sobotu (v přípravě) slyšet jejich podporu. Doufám, že jim v příští sezoně ukážeme něco podobného jako v té minulé," uvedl Souček po sobotní generálce s Atalantou Bergamo.

Zápas s italským týmem West Ham vyhrál po brankách Antonia a Pabla Fornalse 2:0. Souček odehrál úvodních 63 minut. "Cítil jsem se dobře. Měl jsem v Česku krátkou pauzu, ale i když jsem odpočíval jen dva týdny, jsem odpočatý a těším se na první zápas v Premier League," uvedl dvojnásobný nejlepší český hráč roku.

Před startem nové sezony rodák z Havlíčkova Brodu vyhlíží vedle obhajoby šestého místa také další spolupráci s dvaadvacetiletým středopolařem Declanem Ricem. "Rozumíme si a věřím, že se můžeme oba stále zlepšovat. Vždycky je prostor pro zlepšení," podotkl Souček. "Je to pořád mladý hráč a mladá hvězda. Určitě může vedle mě vyrůst v jednoho z nejlepších středních záložníků a stejně tak se mohu díky němu zlepšovat i já. Známe se velmi dobře, takže na hřišti můžeme klidně jeden za druhého zaskočit," dodal první Čech v historii, který v anglické lize nastřílel za jeden ročník 10 branek.

West Ham vstoupí do nové sezony anglické ligy nedělním zápasem na hřišti Newcastlu.