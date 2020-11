Souček se bál, že jeho první ligový gól v sezoně nebude platit

Londýn - Fotbalista Tomáš Souček se bál, že jeho vítězný gól v sobotním utkání 8. kola anglické ligy proti Fulhamu nebude kvůli ofsajdu uznán. Nakonec jeho první trefa v tomto ročníku Premier League platila a v první minutě nastavení rozhodla o výhře West Hamu 1:0. Trenér David Moyes věří, že Souček přidá další branky.

Souček se prosadil z vápna přízemní střelou k tyči poté, co mu přihrál Said Benrahma. "Upřímně jsem se bál, protože rozhodčí musel zkontrolovat, jestli gólu nepředcházel ofsajd," citoval Součka klubový web.

Pětadvacetiletý defenzivní záložník vstřelil svůj čtvrtý gól v Premier League. "Mám z něj velkou radost. V této sezoně jsem měl hodně šancí. Skóroval jsem proti Wolverhamptonu, ale branku nakonec označili za vlastní. Konečně se mi podařilo vstřelit normální gól, navíc vítězný. Jsem hrdý na to, jak jsme hráli," uvedl bývalý kapitán pražské Slavie.

Rozhodující akci pochválil i Moyes. "Said Tomášovi parádně přihrál. Tomáš přidá další góly, o tom není pochyb," prohlásil skotský kouč.

Utkání bylo napínavé až do konce. Fulham dostal šanci vyrovnat z pokutového kopu v osmé minutě nastavení. Ademola Lookman se pokusil o "panenkovské" zakončení, kterému však chyběla razance a brankář Lukasz Fabiaňski míč chytil.

"Bylo to velké drama. Celý zápas to bylo těžké, ale potřebovali jsme vyhrát. Snažili jsme se prosadit celou dobu. Lukasz nás v poslední vteřině zachránil," konstatoval Souček.

West Ham prožil další infarktové finále. Před třemi týdny na hřišti Tottenhamu získal bod poté, co v závěru smazal tříbrankové manko a vytěžil bod za remízu 3:3.

"Závěry, které teď ve West Hamu prožíváme, trenérovu srdci nesvědčí, to je jisté. Na Tottenhamu to bylo pro srdce dobré, ale nevím, jestli to tak bylo proti Fulhamu. Naštěstí jsme zvítězili a získali důležité tři body," řekl Moyes.

"Kladiváři" v Premier League naplno bodovali po třech kolech. "Měli jsme hodně náročný program, hráli jsme proti mužstvům z elitní šestky. Proti Fulhamu jsme chtěli tři body, abychom se posunuli v tabulce. Teď nás čeká reprezentační pauza. Máme radost, že jsme před ní vyhráli," uvedl Souček.