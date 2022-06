Souček: Recept na Ronalda hledá každý, nejlepší by bylo, aby vůbec nevystřelil

Lisabon - Podle kapitána Tomáše Součka si musejí čeští fotbalisté ve čtvrtečním utkání skupiny A2 Ligy národů v Portugalsku při hlídání soupeřovy největší hvězdy Cristiana Ronalda vypomáhat ve více lidech a pokud možno ho vůbec nepustit ke střele. Věří, že reprezentanti podají stejně dobrý výkon jako v úvodních dvou duelech doma, v nichž získali čtyři body. Portugalce považuje za přímočařejší tým než minulého soupeře ze Španělska.

"Recept na Ronalda hledá asi každý, je těžké ho najít. Společně s (Argentincem Lionelem) Messim jsou to podle mě nejlepší hráči světa za posledních 10 nebo 15 let. Prokazují to každý rok," řekl na tiskové konferenci Souček.

S pětinásobným držitelem Zlatého míče, který se vrátil do Manchesteru United, se potkal v anglické lize. "Poslední rok jsem proti němu hrál dvakrát v Premier League. Ronaldo je zážitkem pro každého, kdo má rád fotbal. Když přišel, pozvedl celou anglickou ligu, přinesl do ní zase něco navíc. Lidi koukají na zápasy i jen proto, že tam je on. A on jim to vrátí. Je to unikát," poznamenal Souček, jenž působí v londýnském West Hamu.

Ronaldo dal dva góly v neděli při výhře 4:0 nad Švýcarskem a se 117 brankami je historicky nejlepším střelcem národních týmů. "Nejlepší by asi bylo, aby nevystřelil na bránu," řekl s úsměvem Souček. "To je cíl, aby nám nedal gól. Musíme si s ním pomáhat všichni. Ať už v Manchesteru nebo tady za Portugalsko, spoluhráči na něj hodně spoléhají. Dávají mu hodně balonů. Musíme si na něj dát pozor," uvedl sedmadvacetiletý záložník.

Český tým má po výhře 2:1 nad Švýcarskem a remíze 2:2 se Španělskem po úvodních dvou domácích duelech v elitní skupině Ligy národů čtyři body a je o skóre za vedoucím Portugalskem. Ve čtvrtek tak oba týmy čeká přímý souboj o první místo.

"Upřímně, ne že bych to úplně čekal. Šli jsme do této skupiny s tím, že se budeme chtít zachránit. Jsme za čtyři body šťastní, první dva soupeři se dostávají do závěrečných kol na mistrovství Evropy nebo světa. Teď nás čeká Portugalsko, to je zase na stejné úrovni. Doufám, že nám vydrží euforie a kvalita, kterou jsme ukázali. A opět budeme minimálně vyrovnaným soupeřem," přál si Souček.

"Každý z těch týmů má něco. Portugalci hrají oproti Španělům trochu odlišně. Nevíme třeba, jestli nastoupí na pravém beku hráč z Manchesteru City nebo United. To ukazuje, že ta kvalita je obrovská. Jsou oproti Španělsku přímočařejší na bránu. Ukázali jsme si, co by na ně mohlo platit a zkusíme to předvést i na hřišti," doplnil Souček.

V končící sezoně je nejvytíženějším českým reprezentantem. Vedle národního týmu odehrál přes 50 soutěžních zápasů za West Ham. "Sil mám dost jak fyzických, tak psychických. Měl jsem pět dní volno po posledním zápase Premier League a už mi to trochu chybělo. Takže jsem byl rád, že jsem se už potkal s kluky na srazu. Je to teď sice takové dovolenkové období, ale hrajeme s nejsilnějšími týmy, takže se těším na každý zápas i trénink," řekl Souček.