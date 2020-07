Souček přestoupil do West Hamu a podepsal čtyřletý kontrakt

Londýn - West Ham po záchraně v anglické lize oficiálně uplatnil automatickou opci na přestup na fotbalistu Tomáše Součka, který v týmu od zimy hostoval z pražské Slavie. "Kladiváři" podepsali s reprezentačním záložníkem čtyřletou smlouvu. West Ham i Slavia o tom informovaly na svých webech.

Souček se stal nejdražším hráčem, který kdy přestoupil z české ligy do zahraničí. Pětadvacetiletý středopolař nejprve v londýnském celku od zimy půl roku hostoval za zhruba 113 milionů korun, dalších více než 400 milionů pak českému mistrovi vynese nynější přestup. Uplatnění opce bylo díky záchraně West Hamu v Premier League automatické.

Souček po příchodu do West Ham od úvodu začal hrát v základní sestavě, pouze na přelomu února a března na jeden zápas vypadl kvůli zranění. Poté, co se Premier League znovu rozběhla po koronavirové pauze, patřil nejlepší hráč minulého ročníku české ligy k oporám "Kladivářů". Nevynechal ani minutu, vstřelil tři branky a i díky tomu se West Ham v předposledním kole po remíze 1:1 na půdě Manchesteru United definitivně zachránil.

"S prvním půlrokem jsem spokojený. Hodně se mluví o tom, že lednové přestupy nejsou zrovna jednoduché, a navíc jsem šel do týmu, který bojoval o záchranu," uvedl Souček.

"Jsem rád, že jsme to s klukama zvládli dokonce dvě kola před koncem, máme klid a jsme zachránění. Jsem rád, že jsem k tomu mohl přispět svými výkony a uspěl tu. Dává to mně i týmu sílu do dalších let, myslím si, že si zasloužíme být na lepší příčce, než jsme nyní," uvedl hráč aktuálně patnáctého celku Premier League.

Svými výkony Souček v Premier League velmi zaujal a trenér David Moyes ho dokonce označil za jeden z důvodů záchrany. "Jsem nadšený, že Tomáš podepsal trvalou smlouvu. Když jsem přišel do West Hamu, mluvili jsme o tom, že potřebujeme dalšího hráče do zálohy, abychom pomohli Declanu Riceovi a Marku Noblemu. Myslím, že Tomáš k nám výborně zapadl," uvedl Moyes.

"Je to skvělý kluk s velmi dobrými fyzickými schopnostmi. Vstřelil několik důležitých gólů, proti Chelsea, Newcastlu a Watfordu. Jsme rádi, že na dlouhou dobu bude hráčem West Hamu," dodal kouč na adresu hráče s 25 starty a třemi góly za českou reprezentaci.