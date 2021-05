Souček pomohl brankou k výhře West Hamu, Liverpool si řekl o Ligu mistrů

Londýn - Český fotbalista Tomáš Souček pomohl ve 37. kole anglické ligy brankou k výhře West Hamu na hřišti West Bromwiche 3:1. "Kladiváři" vystřídali na šestém místě Tottenham a drží před závěrečným kolem příčku zajišťující postup do Evropské ligy. Sedmí "Spurs" na ně naopak po prohře 1:2 s Aston Villou ztrácejí tři body. Stejné manko má i osmý Everton, který porazil Wolverhampton 1:0. Liverpool se po výhře 3:0 na hřišti Burnley posunul díky lepšímu skóre před Leicester na čtvrté místo. "Reds" tak v tuto chvíli drží pozici zajišťující Ligu mistrů.

Souček zavelel k obratu West Hamu na konci první půle, kdy vyrovnal po předchozí trefě Matheuse Pereiry, a stal se i prvním Čechem, který v jedné sezoně Premier League nastřílel 10 branek. Milan Baroš a Patrik Berger se dostali maximálně na devět. V posledních osmi minutách zápasu rozhodli o důležité výhře Angelo Ogbonna a Michail Antonio.

West Ham mohl jít do vedení už po dvou minutách hry, kdy pronikajícího Antonia zastavil nedovoleně brankář Johnstone a rozhodčí Oliver nařídil pokutový kop. Z něj ale Rice trefil jen tyč. Domácí pak nečekaně udeřili krátce před uplynutím půlhodiny hry. Pereira zakroutil rohový kop tak precizně a tvrdě, že proti cestě míče do sítě nezmohl nic ani brankář Fabiaňski, ani lehce tečující Souček.

Český záložník si nicméně spravil chuť v nastaveném čase první půle. Po centru Fornalse ho našel v pokutovém území přihrávající Benrahma a bývalý záložník Slavie už z bezprostřední blízkosti nezaváhal. Platnost jeho desáté branky v sezoně posvětila i konzultace s videorozhodčím.

Souček pak měl další šanci i po přestávce, ale tentokrát šla jeho hlavička jen těsně mimo. Rozhodnutí proto přišlo až v závěrečných osmi minutách. Rozdílovou branku nejprve trefil obránce Ogbonna a konečný stav stanovil v 88. minutě Antonio.

Liverpool využil úterní prohru Leicesteru na hřišti Chelsea. O první branku proti Burnley se na konci první půle postaral Firmino a po přestávce se prosadili Phillips a Oxlade-Chamberlain. Poslední čtvrthodinu odehrál v dresu poražených i Matěj Vydra.

V boji o evropské poháry naopak zaváhal Tottenham. "Spurs" šli proti Aston Ville před 10 tisíci fanoušky do vedení už po osmi minutách, kdy se po rychlém přechodu do útoku prosadil přesnou ranou Bergwijn. Hosté ale ještě do přestávky zápas otočili a u obou branek byl obránce "Kohoutů" Reguilon. Nejprve ve 20. minutě nešťastně napálil míč při obranném zákroku do své sítě a postaral se o 1000. vlastní gól v historii Premier League. Šest minut před koncem první půle pak po jeho chybné rozehrávce skóroval Watkins. Aston Villa získala první výhru po třech utkáních.

Klopýtnutí Tottenhamu využil Everton. Zápas s Wolverhamptonem rozhodl v 48. minutě po rohovém kopu přesnou hlavičkou Richarlison. Brazilský útočník stylově oslavil 100. start za Everton.

Vítězství v samotném závěru vystřílel Arsenal. Proti Crystalu Palace po první půli vedl díky trefě Pepeho, ale po hodině hry vyrovnal Benteke. Když už se zdálo, že "Kanonýři" ztratí body, v první minutě nastaveného času jim vrátil vedení Martinelli a výhru zpečetil znovu Pepe. Na West Ham přesto ztrácí už nedostižné čtyři body a ve zbývajícím kole bude bojovat maximálně o sedmou příčku.

Utkání 38. kola se hrají v neděli 23. května.

Anglická fotbalová liga - 37. kolo:

Everton - Wolverhampton 1:0 (48. Richarlison), Newcastle - Sheffield United 1:0 (45.+4 Willock), Tottenham - Aston Villa 1:2 (8. Bergwijn - 20. vlastní Reguilon, 39. Watkins), Crystal Palace - Arsenal 1:3 (62. Benteke - 35., 90.+5 Pepe, 90.+1 Martinelli), Burnley - Liverpool 0:3 (43. Firminho, 52. Phillips, 88. Oxlade-Chamberlain), West Bromwich - West Ham United 1:3 (27. Pereira - 45.+1 Souček, 82. Ogbonna, 88. Antonio).

Tabulka:

1. Manchester City 37 26 5 6 78:32 83 2. Manchester United 37 20 11 6 71:43 71 3. Chelsea 37 19 10 8 57:34 67 4. Liverpool 37 19 9 9 66:42 66 5. Leicester 37 20 6 11 66:46 66 6. West Ham United 37 18 8 11 59:47 62 7. Tottenham 37 17 8 12 64:43 59 8. Everton 37 17 8 12 47:43 59 9. Arsenal 37 17 7 13 53:39 58 10. Leeds 37 17 5 15 59:53 56 11. Aston Villa 37 15 7 15 53:45 52 12. Wolverhampton 37 12 9 16 35:50 45 13. Crystal Palace 37 12 8 17 41:64 44 14. Southampton 37 12 7 18 47:65 43 15. Newcastle 37 11 9 17 44:62 42 16. Brighton 37 9 14 14 40:44 41 17. Burnley 37 10 9 18 33:54 39 18. Fulham 37 5 13 19 27:51 28 19. West Bromwich 37 5 11 21 34:73 26 20. Sheffield United 37 6 2 29 19:63 20