Souček podepsal se Slavií novou smlouvu, posilami jsou Holeš a Hovorka

Praha - Nejlepší hráč uplynulé sezony první ligy Tomáš Souček podepsal s fotbalovou Slavií Praha novou pětiletou smlouvu a v Edenu by měl na podzim zůstat. Klub navýšil výstupní klauzuli v kontraktu se čtyřiadvacetiletým defenzivním záložníkem na 15 milionů eur (přes 383 milionů korun).

"Hodnota Tomáše stále roste, je dobře, že jsme ho neprodali. Obdrželi jsme dvě nabídky na 12 milionů eur, Tomáš nám ale chce pomoci probojovat se do Ligy mistrů. Bude určitě lídrem týmu alespoň na podzim," uvedl na tiskové konferenci předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Souček byl hlavní oporou Slavie, které pomohl k zisku ligového titulu a k obhajobě triumfu v domácím poháru. Pražané získali double po 77 letech. V uplynulé sezoně nejvyšší soutěže dal Souček 13 branek.

V létě zkusí se Slavií postoupit ze závěrečného předkola do základní skupiny Ligy mistrů. "To, že mi Slavia dává nový pětiletý kontrakt, je pro mě velkou výzvou. Doufám, že se dostaneme do Ligy mistrů, to je náš velký cíl. Chceme opět udělat sezonu snů," uvedl Souček.

"Je to pro mě nejlepší varianta, která může být a které věřím. Rozhodoval jsem se také hodně podle citu, Slavia je pro mě srdcovka. Vždy jsem říkal, že chci začít přípravu tam, kde budu hrát. Jsem za to rád, že se to vyřešilo rychle. Věřím, že jak tým, tak mě osobně to tady bude posouvat ještě výš a třeba ta patnáctimilionová suma v budoucnu může být uplatněna," dodal Souček, který se vzhledem k reprezentačním povinnostem v minulých dnech zapojí do přípravy Slavie za týden.

Slavia dostala na Součka asi osm nabídek. Spekulovalo se o zájmu Spartaku Moskva či Fenerbahce Istanbul. "Pro nás bylo celou dobu jasné, že odchod Tomáše by byl velkým oslabením ambicí klubu i týmu, jakkoliv tým stojí na všech hráčích. Tomáš ale odehrál největší penzum, má jako defenzivní záložník fantastická čísla," řekl Tvrdík.

"Nepřipouštěli jsme si, že by Tomáš Souček odešel. Na druhou stranu jsme nechávali otevřený prostor k tomu, kdyby přišla nějaká výjimečná nabídka. S Tomášem jsme se ale nakonec domluvili na tom, že ještě alespoň půl roku zůstane," dodal Tvrdík.

Prvními letními posilami Slavie se stali obránci Tomáš Holeš a David Hovorka. Oba hráči přišli do týmu ligového mistra z Jablonce. Opačným směrem zamířili na hostování ofenzivní záložník Jan Matoušek a další středopolař Jan Sýkora. Následovat by je v nejbližší době měl ještě stoper Jakub Jugas.

Ke slávistům se na začátku letní přípravy na novou sezonu připojil také bahrajnský útočník Júsuf Hilál, kterého získali už v zimě, ale jaro ještě strávil na hostování v Bohemians 1905.

Pětadvacetiletý Hovorka působil ve Spartě, v Liberci a naposledy v Jablonci. V české lize má na kontě 84 utkání a pět gólů. Jeho příchod je částečně i reakcí na možný přestup osmadvacetiletého kamerunského stopera Michaela Ngadeua, jedné z opor týmu. Nejmenovaný evropský klub aktivoval výstupní klauzuli v hráčově smlouvě se Slavií.

"Obě strany spolu jednají, Michaela ale nechceme stresovat během afrického mistrovství. David Hovorka je výborný hráč, vedení i trenéři ho velmi chtěli," uvedl Tvrdík.

"Ze severu Čech jsem se vrátil do Prahy, byť do jiného týmu. Je to velká výzva, abych ukázal, co ve mně je a splnil očekávání, která do mě trenéři dali," uvedl Hovorka.

Šestadvacetiletý Holeš je posilou na pravý kraj obrany. V lize dosud v dresu Hradce Králové a Jablonce odehrál 134 utkání, ve kterých vstřelil osm branek. V dresu severočeského týmu se blýskl i pohledným gólem v nadstavbě na hřišti Slavie.

"To, co Slavia předvádí v posledních letech doma i v Evropě, je obdivuhodné. Já se na tom chci podílet, být plnohodnotným hráčem. Spoustu kluků znám a moc se těším," řekl Holeš.

Další velké posilování už Slavia nechystá. "Posilami jsme chtěli pokrýt případná slabá místa a zároveň posílit konkurenci na některých postech. U Tomáše Holeše je to proto, že nároky na naše křídelní obránce jsou enormní. David Hovorka má skvělou rozehrávku a přehled," uvedl sportovní ředitel Slavie Jan Nezmar.

"Hlavním cílem bylo udržet kádr pohromadě. Zatím se to daří dobře, pokud pominu hráče, kteří z konkrétních důvodů odchází na hostování. Řeší se akorát jeden odchod, jak to dopadne, uvidíme během několika dnů," dodal Nezmar.

Zůstat by měl obránce Vladimír Coufal, o kterého usiloval německý Freiburg. "V tomto přestupovém období považuji jeho transfer do zahraničí za nepravděpodobný," uvedl Tvrdík.

Slavia hned na startu přípravy míří na kondiční soustředění do rakouského Aigenu. S týmem neodcestoval Ngadeu, který se chystá na africký šampionát. Prodlouženou dovolenou mají po reprezentačních povinnostech Coufal, Souček, Miroslav Stoch, Lukáš Masopust, Jan Bořil a Simon Deli. Po skončení hostování v Příbrami se bude s A-týmem připravovat Matěj Chaluš a z dorostu se na soustředění připojí Daniel Langhamer a brankář Jakub Markovič.

Slávisty v rámci přípravy čeká 6. července i Československý Superpohár v Trnavě. V létě pak bude vrcholem závěrečné předkolo Ligy mistrů. "Pro nás je jednoznačným cílem soustředit se na play off Ligy mistrů. Chceme zakončit fantastický letošní rok a postoupit do základní skupiny. Cíle jsou i ekonomické. Daří se nám stále snižovat ztrátu klubu, končí etapa investování do hráčů a do klubu. Pro příští sezonu máme také cíl dosáhnout nuly či ziskového hospodaření," doplnil Tvrdík.